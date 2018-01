Foro resalta que continuar la Autovía del Suroccidente hacia Ponferrada compete al Principado, no a Fomento

La diputada y portavoz de infraestructuras de Foro, Carmen Fernández, acusó al consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, de intentar "engañar" al Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, "y a los asturianos", al reclamar la autovía desde La Espina a Ponferrada, por Tineo y Cangas del Narcea, pese a ser "competencia del Principado y de la Junta de Castilla y León". La parlamentaria recriminó al Consejero, en cambio, que no haya reclamado al Ministro "alto y fuerte" la "urgencia de continuar los tramos Cornellana-Salas y Salas-La Espina de la autovía A-63, que sí son competencia del Ministerio de Fomento".

Carmen Fernández afeó al Principado que no haya incluido ninguna partida presupuestaria para la Autovía del Suroccidente en su proyecto de Presupuestos Generales de 2018, lo que a su juicio demuestra "su falta total de interés por asumir su responsabilidad y acometer la autovía La Espina-Tineo-Cangas del Narcea-Degaña".

La diputada autonómica resaltó que Foro seguirá con su campaña en favor de la autovía La Espina-Tineo-Cangas del Narcea-Degaña, incluida la recogida de firmas para presentarlas al Gobierno del Principado".

"Eludir responsabilidades propias y endosarlas a otras administraciones es un viejo truco que ya intentó sin éxito Vicente Álvarez Areces en su etapa al frente del Gobierno de Asturias", señaló Fernández, en referencia a la actitud de Lastra durante la última visita de De la Serna a Asturias. Y añadió: "no comprometerse a iniciar la Autovía desde La Espina hasta Tineo, Cangas del Narcea y Degaña, oculta el desprecio de Fernando Lastra hacia el Suroccidente y no puede confundir otra vez a los asturianos".

Carmen Fernández indicó que el aislamiento por falta de infraestructuras del Suroccidente "está a la vista y no caben más retrasos en su puesta en marcha". En este sentido recordó que Foro presentó una proposición No de Ley en la Junta General del Principado de Asturias para que el gobierno habilitase la partida presupuestaria necesaria para iniciar esa infraestructura. "Ahora, y ante la nula previsión del Consejero en el proyecto fallido de presupuestos, Foro seguirá reclamando esta infraestructura", concluyó