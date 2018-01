Los siete del Angliru: "Entendemos que nos pidan disculpas, pero no queremos que sancionen a nadie"

"No querríamos que sancionen al jefe de sala del 112 por su actuación. Consideramos que no actuó bien, y entendemos que podría merecer que alguien le llamase la atención por su manera de actuar y que nos pidiese disculpas; pero de ahí a querer que ocasionar un perjuicio a alguien en su trabajo, no. Entendemos que cualquiera, como nosotros, puede tener un mal día". Edgar González, uno de "los siete del Angliru", quita hierro a todo el revuelo que se ha formado alrededor de su caso, y pide que estos hechos, así como todo el revuelo mediático que han generado, paren ya y no tengan consecuencias.

Protagonistas en memes, bromas, y todo tipo de comentarios en redes sociales, los intrépidos chavales también aclaran que, pese a que uno de sus compañeros dijo que "repetiría la hazaña", el resto apela a la cordura: "Somos conscientes de que cometimos una irresponsabilidad. No vamos a caer en el mismo error. Creo que nuestro compañero se refería a que él sí volvería a hacer rutas de montaña con el coche, pero que en ese caso iría más equipado".



El Principado defiende la profesionalidad del 112



El Principado ha abierto un expediente informativo en el caso de los jóvenes que quedaron bloqueados en su todoterreno en el Angliru porque algunas de las expresiones empleadas por el jefe de sala del 112 "no fueron las más adecuadas", según ha confirmado el consejero de Presidencia, Guilllermo Martínez, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. Martínez, no obstante, destacó que "no hubo ninguna falta de respeto".

El portavoz del Gobierno asturiano también llamó la atención acerca de que se trató de "una incidencia más, en ningún caso hubo una emergencia" y aseguró que si hubiera sido precisó intervenir se hubiera hecho porque hubo un seguimiento puntual, con más de cuarenta llamadas entre los siete jóvenes, la sala del 112, la Guardia Civil y la compañía aseguradora.

Guilermo Martínez admitió que se trata de una incidencia muy mediática, por la repercusión que ha tenido no sólo en Asturias sino en toda España, pero a efectos del servicio del 112 se trata de una incidencia más de las 600.000 que se producen al año entre las que aproximadamente hay unas 200.000 intervenciones que requieran movilización de efectivos. El consejero y portavoz del Gobierno destacó la profesionalidad del servicio del 112 Asturias. "Se hubiera actuado si fuera una emergencia", zanjó Martínez.