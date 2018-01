El Principado constituirá este mes un grupo de trabajo para "desbloquear" el área central

El Gobierno del Principado impulsará con el objetivo de tenerlo constituido antes de que finalice enero un grupo de trabajo que redefina el área metropolitana central con la participación de los ayuntamientos concernidos. El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, acordó esta mañana la iniciativa en una reunión con representantes de IU y de la Federación Socialista Asturiana (FSA) para tratar de "desbloquear" un proyecto que había encallado en la etapa en la que de la Consejería se ocupaba la predecesora de Lastra, Belén Fernández. Las tres partes de la reunión utilizaron el verbo "desbloquear" al identificar el elemento sustancial que necesita la ordenación del centro urbano asturiano y Lastra subrayó además la "agregación voluntaria" al plan que siempre ha demandado Gijón, uno de los ayuntamientos más importantes para su futuro y de los más reticentes.

Coincidieron los tres en que el área metropolitana necesita a los ayuntamientos y el consejero añadió la urgencia de "ponerse de acuerdo, desde el punto de vista político, sobre los objetivos generales. Se trata de un área funcional que tiene que organizarse alrededor de un conjunto de proyectos que necesitan definición", sostiene Lastra, "pero es de agregación voluntaria y necesita organizarse alrededor de un conjunto de ayuntamientos primaciales". "No podemos hacerlo sin ellos", afirma el consejero en referencia a los municipios después de precisar que lo que pretenden es una "redefinición de objetivos" y "relanzar" o "recomponer la orientación política" del proyecto de forma que sea "útil para el conjunto de la comunidad, no sólo para el aprovechamiento particular visto de una manera parcial por los ayuntamientos uno a uno".

Lastra ve abierto a la discusión con los concejos el método de gobernanza y la delimitación del área, entre otros aspectos, "de acuerdo con la normativa de planeamiento", aunque la discusión sobre el mecanismo de gobierno pertenezca, a su juicio, a "una siguiente fase".

Por su parte, el diputado de IU Ovidio Zapico celebró el desbloqueo de una situación que en la anterior etapa de la Consejería había tropezado contra "varias reuniones infructuosas" y remarcó que en este proyecto "no podemos hacer nada sin los ayuntamientos, que deben ser el motor" del área central. En una línea similar, la secretaria de organización de la FSA, Gimena Llamedo, afirma que en este asunto "es una realidad que había un atasco" y que urgía la definición de "una nueva hoja de ruta en la que sean los ayuntamientos los elementos tractores".