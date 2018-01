El Principado ve "impresentable" el ajuste de 116 millones de Hacienda

El Gobierno de Asturias ha contactado con otras autonomías para rechazar el ajuste de las partidas a cuenta del sistema de financiación que, en el caso del Principado supone una merma de 116 millones de euros para este ejercicio.

"La actitud del Ministerio de Hacienda resulta impresentable", sostuvo ayer el portavoz del Ejecutivo asturiano al término del Consejo de Gobierno. Guillermo Martínez cuestionó que el Ministerio de Hacienda convierta a las autonomías en "rehenes" de que el Estado no tenga aprobados sus Presupuestos de este año. y aseguró que el Principado "no está dispuesto a renunciar a 116 millones de euros" de la aportación correspondiente al sistema de financiación autonómica. El portavoz del Gobierno regional reconoció que Asturias ha mantenido contactos con otras autonomías que también se han visto afectadas por la decisión adoptada por el departamento que dirige Cristóbal Montoro. "Lo que es un problema del Gobierno central no lo pueden pagar las comunidades ni los ayuntamientos", valoró Guillermo Martínez. La administración central había estimado inicialmente para Asturias una asignación de 2.563 millones de euros a cuenta de la financiación autonómica pero la pasada semana Hacienda envió una carta al Principado donde rebaja la cifra de la previsión inicial para dejarla en 2.447 millones de euros.