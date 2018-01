Barbón: "No sé quién será el candidato del PSOE; no estamos en eso, no toca"

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana pidió ayer silencio en el seno de la organización sobre el candidato del PSOE a las elecciones autonómicas de 2019 porque "no estamos en eso; no toca". Y eludió responder a si se postulará como "cartel electoral" después de que en la campaña de primarias asegurase que no lo haría.

Barbón, que semanas atrás avanzó que el candidato autonómico del PSOE en Asturias se decidirá a finales de este año o principios de 2019, pidió a los cargos institucionales de la FSA y al resto de la organización que "es hora de centrarnos cada uno en su tarea y su trabajo". Y dijo que el primero en guardar silencio será él mismo. "Si el proceso no está abierto, cualquier cosa que yo diga puede interpretarse en un sentido u otro y por lo tanto, si estoy diciendo al conjunto de la organización que lo que tenemos que hacer es callarnos, el primero que se tiene que callar es el secretario general; así que me callo", declaró en una entrevista a la agencia Europa Press. También dijo que no tenía nada que decir sobre la posibilidad de que el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, pueda encabezar una candidatura alternativa en las primarias para el Principado.

Barbón reconoció que aún existen "resistencias al cambio" en su partido, que confía en que los compañeros reacios a ese cambio terminarán por ver que "ese es el camino".

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana, el primero elegido en unas primarias entre la militancia, no es partidario de que el PSOE entre a negociar los Presupuestos Generales del Estado con el Gobierno Mariano Rajoy y comparó esa oposición con el rechazo a la investidura del dirigente popular cuando la abstención socialista facilitó su continuidad en Moncloa. La respuesta de Barbón a un acuerdo presupuestario con el PP es "un no tan grande como el Picu Urriellu".

El nuevo líder de los socialistas asturianos afirmó que la abstención socialista en la investidura de Rajoy fue una decisión "errónea" y aseguró que la relación con el Gobierno de Javier Fernández, a quien relevó al frente de la FSA, "es de normalidad" y recalcó que su dirección ha dado "pruebas más que evidentes de que finalice este período de convivencia con normalidad".