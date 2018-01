La alcaldesa de Gijón, la que más gana, y los de San Tirso y Santo Adriano no cobran

Las alcaldesas de Gijón y Avilés y los regidores de Tineo y Grado son los cuatro que más ganan por la dedicación a sus respectivos ayuntamientos mientras que el de Degaña es el que menos y los de San Tirso de Abres y Santo Adriano no cobran nada, según los datos extraídos del listado elaborado por el Ministerio de Hacienda de los 8.123 ayuntamientos de toda España.

Carmen Moriyón fue la regidora que más dinero percibió en Asturias en 2016 con cargo a los presupuestos de su ayuntamiento, el de Gijón, con un total de 64.945 euros, cantidad resultante de su salario y del dinero que percibe en dietas por asistencia a reuniones, pero muy lejos de los 101.000 de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a la que siguen los regidores de Bilbao, con 90.400 euros, y los de Valencia y Almería, con más de 82.000 euros.

En el ranking asturiano, tras Carmen Moriyón, figuran la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, que ganó en ese ejercicio 54.132 euros; el alcalde de Tineo, José Ramón Feito, con 47.989 euros y el de Grado, José Luis Trabanco, con 44.584 euros. Uno de las conclusiones llamativas de esta clasificación (en el listado anexo figuran los 20 que más cobran) es que, salvo alguna excepción, el orden no se corresponde con el volumen de población de los concejos. Se da el caso de que los emolumentos del alcalde de Siero, el cuarto concejo en número de habitantes, son de 38.209 euros para Ángel García, por detrás de lo que cobran los regidores de San Martín del Rey Aurelio, Gozón, Castrillón, Lena, Aller, Somiedo o Coaña, entre otros. El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, aparece en el puesto 47 porque está jubilado y sus ingresos se ciñen a dietas, por las que ingresó la significativa cantidad de 20.600 euros.

En la zona baja de ese ranking figuran el alcalde de Degaña, José María Álvarez, que ingresó a lo largo de 2016, la cantidad de 360 euros mientras que los regidores de San Tirso de Abres, Goretti Quintana y el de Santo Adriano, Jesús Muñiz no ingresaron percepción alguna, según el Ministerio de Hacienda, que no recibió información sobre los ingresos de los alcaldes de seis ayuntamientos asturianos: Allande, Cudillero, Noreña, Ponga, Teverga y Villayón. De los más de ocho mil ayuntamientos de todo el país hubo 1.740 que no enviaron la información requerida por el Ministerio de Hacienda desde el ejercicio correspondiente a 2016. Una de las alcaldesas que no remitió los datos de sus emolumentos fue la de Barcelona, Ada Colau, quien sinembargo sí publica esa información en la página web del Ayuntamiento de la Ciudad Condal, que cifra su sueldo en 100.000 euros. Las estadísticas estatatales de Hacienda permiten concluir que uno de cada tres alcaldes no cobra nada.