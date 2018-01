Evitar que se repita "la escabechina" del examen de auxiliares educadores, objetivo prioritario

El examen para cubrir 10 plazas de auxiliar educador del Principado, en el que sólo diez opositores llegaron a los 25 aciertos requeridos inicialmente para poder pasar el corte, es objeto de preocupación de cara a los procesos que habrá en los próximos meses. Los interinos pidieron ayer a los sindicatos que reclamen ante la dirección de Función Pública que los temarios estén "acotados" y que las preguntas sean acordes a la plaza que se va a cubrir y a la titulación exigida. "No se puede repetir la escabechina de ese examen, no tiene ningún sentido exigir contenidos propios de un nivel A a un auxiliar educador porque no tiene nada que ver con su cometido habitual", afirmó Sergio Peña, del sindicato CSIF. "No es normal que exijan un mínimo de 25 aciertos y luego tengan que bajar a 16 porque entre casi 3.000 opositores nadie da el nivel por la dificultad de las preguntas y la disparidad de las mismas", valoró Peña. "Está claro que la competencia del contenido del examen corresponde al tribunal pero las pruebas deben ajustarse a la realidad para que no se repita lo sucedido con el proceso de los auxiliares educadores", afirmó José Luis González.