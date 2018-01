Foro exige al Principado el calendario para la apertura de la autovía de La Espina a Tineo, Cangas del Narcea y Degaña

La presidenta de Foro, Cristina Coto,presentó ayer una proposición no de ley para la Autovía del Suroccidente y exigió un calendario concreto para la apertura de la autovía de La Espina a Tineo, Cangas del Narcea y Degaña. Coto recordó que "el pasado 9 de enero el Consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, pedía al Gobierno de España la continuación de la Autovía del Occidente hasta Ponferrada. Lo sorprendente fue que le Ministro de Fomento, que estaba presente –era el acto de presentación por el Ministerio de los proyectos de la Ronda Norte de Avilés y del soterramiento de sus vías ferroviarias- no le aclarara que tal infraestructura es competencia del Principado de Asturias. Como sí afirmó ante los periodistas que pedía 'tiempo para digerir la información", Foro le instó "a que no se deje engañar una vez más por Lastra, porque este tramo es competencia del Gobierno de Asturias, que tiene la obligación de ejercerla".

En la proposición no de ley se pide al Gobierno de Javier Fernández que reconozca y asuma las competencias estatutarias en la construcción de la Autovía desde La Espina a Tineo, Cangas del Narcea y Degaña, con su prolongación hasta el límite con Castilla y León, como continuación de la Autovía A-63 que construye el Estado desde Oviedo, por Trubia, Grado, Cornellana y Salas.

También reclaman los foristas que se dote en el proyecto de crédito extraordinario que el Gobierno envía a la Junta General en el presente ejercicio para su aprobación, la correspondiente partida presupuestaria para encargar las asistencias técnicas de los estudios Informativos y proyectos de la Autovía del Suroccidente.

Foro exige al Gobierno del Principado que presente en la Junta General un calendario de actuaciones que comprenda el inicio de los estudios y proyectos, la ejecución por tramos y la puesta en funcionamiento de la Autovía desde La Espina a Tineo, Cangas del Narcea y Degaña, así como promover un acuerdo con la Junta de Castilla y León para dar continuidad a esta Autovía del Principado de Asturias hasta su enlace con la A-6, en Ponferrada.

Coro resaltó que la Autovía desde La Espina hasta Ponferrada es competencia de los gobiernos de Asturias y Castilla y León, "por lo que pedimos a Fernando Lastra que no engañe otra vez a De La Serna, endosarle la competencia sobre esta obra es un truco muy conocido en Asturias. Si Lastra quiere reclamar algo al Gobierno de España tiene muchas opciones, en esta zona geográfica, por ejemplo, la urgencia de continuar los tramos Cornellana-Salas y Salas-La Espina de la Autovía A-63, que sí son competencia del Ministerio de Fomento", añadió la parlamentaria forista.

La presidenta de FORO manifestó que "en todo caso es igualmente conocido el desdén del gobierno por las infraestructuras, verdadero motor de desarrollo económico, y ese desprecio es una de las causas por las que Asturias es la región con menor crecimiento de España. Pero la vertebración de Asturias por medio de las comunicaciones es una necesidad vital y de manera apremiante para nuestra comarca más alejada, el Suroccidente, que reclama y merece con toda justicia el derecho a superar el aislamiento histórico que sufre desde hace siglos. De hecho no podemos olvidar que el Principado no incluyó ninguna partida presupuestaria en su proyecto de PGP 2018, lo que demuestra su falta total de interés por asumir su responsabilidad y acometer la autovía La Espina-Tineo-Cangas del Narcea-Degaña".

Según Foro, el Gobierno de Principado, "heredero de la extinta Diputación Provincial, está obligado a mejorar las comunicaciones rodadas, y con ello la seguridad en la carretera, y a colocar al Suroccidente en la senda del desarrollo". Más: el Principado tiene "la obligación de ejercer sus competencias en materia de infraestructuras, en este momento con el objetivo de unir de una vez el Suroccidente asturiano con el centro de la región, construyendo la Autovía desde La Espina que continúe la Autovía A-63 que construye el Estado ya que esta infraestructura es la espina dorsal de su vertebración". Foro sostiene que la construcción urgente de ese vial es "una demanda generalizada de todos los concejos del Suroccidente".