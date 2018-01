El pastor evangélico también reclama el indulto del preso "resucitado" en la morgue en Asturias

Una treintena de familiares y allegados han pedido, a la una y media de esta tarde, la libertad de Gonzalo Montoya, el preso "resucitado" en la morgue, que continúa ingresado en la UCI del HUCA. Su padre, José Carlos Montoya, ha comentado que, según los médicos, podría permanecer en el hospital entre quince días y un mes.

Los Montoya ha recogido por ahora más de dos mil firmas para pedir que se le indulte. "Vamos a entregarlas a nuestro abogado para que pida la libertad de Gonzalo", ha dicho su padre.

José Carlos Montoya ha añadido que su hijo no quiere volver a prisión. "Y yo tampoco quiero, que vuelva con su familia, o a un centro, porque él no es un asesino, no tiene delitos de sangre", ha indicado.

A la protesta ha acudido, esta vez, el pastor evangélico Pepín Salazar, quien ha dicho que Gonzalo Montoya "está mejor con su familia que aquí o en la cárcel". El religioso ha añadido: "Lo que ha pasado aquí es muy gordo, algo ha fallado y queremos una respuesta".

Los manifestantes han lanzado gritos pidiendo la libertad para Gonzalo Montoya, que continúa con sus problemas renales, aunque parece que ha superado los respiratorios.