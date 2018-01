La oficialidad del Asturiano costará 20 millones, según la Academia de la Llingua

Oficializar el asturiano y el gallego asturiano en el Principado costará 20 millones de euros y será el proceso de oficialización de una lengua "menos costoso de todo el Estado". Así lo aseguró ayer el presidente de la Academia de la Llingua Asturiana (ALLA), Xosé Antón González Riaño, que se mostró muy molesto por la campaña "en contra de la llingua y de la cultura asturiana que surge de sectores sectoriales y minoritarios". Según las cifras de la ALLA, el presupuesto para la oficialidad del asturiano está muy lejos de los 73 millones de euros que apuntan que costaría economistas como Jorge Álvarez Riera e Ignacio Blanco, miembros de la plataforma contra la Cooficialidad.

Riaño explicó esta mañana en rueda de prensa que la demanda de la cooficialidad es "real y de hecho sólo un 18% de nuestra población se posiciona en contra de dar el estatus oficial a nuestra lengua". El presidente de la ALLA prefiere hablar de "inversión" y asegura que la oficialidad de ambas variantes "no implica de ningún modo la imposición de su empleo sino el derecho a su uso".

En cuanto a la postura oficial del PP que se ha mostrado en contra a la cooficialidad del asturiano, el presidente de la ALLA dice que "llevamos dos años intentando mantener una reunión con Mercedes Fernández y no hemos tenido resultado. Hay concejales del PP que no comparten la estrategia del partido. El asturiano es una lengua que no entiende de posiciones políticas y su oficialidad es defendida desde Podemos hasta el Partido Popular".

Riaño también ha negado que con el marco jurídico actual estén garantizados los derechos lingüísticos de Asturias, y explicó que "ahí están las ordenanzas de uso del asturiano en los concejos anuladas judicialmente, y la discriminación del profesorado de llingua asturiana, que teniendo la misma titulación universitaria que el resto no puede acceder el mismo estatus profesional."

Desde la Academia de la Llingua Asturiana exponen que el proceso de puesta en práctica para la oficialidad del asturiano en el Principado, requeriría de una inversión adicional a la actual de 13.400.000 euros, lo que supondría una inversión total del 0,35% de los presupuesto de la comunidad autónoma. "En Asturias todos tenemos una enorme responsabilidad en lo que se refiere a hacer posible que la lengua del pueblo asturiano no desaparezca. Mantener una cultura abierta y no excluyente, no puede meter miedo a nadie. Es nuestra cultura, y los asturianos y asturianas vamos a saber gestionar esa cultura con inteligencia y moderación", señaló el presidente de la ALLA.