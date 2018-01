Revilla: "Quiero reivindicar el honor de Furaco: demostrose que Tola era un poco vieya"

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, ha opinado hoy también sobre la reciente muerte de la osa "Tola", símbolo de la lucha contra la caza furtiva. Pero más que en clave de homenaje hacia el animal fallecido con 29 años de edad, Revilla aprovechó la ocasión para intensificar su campaña a favor de "Furaco", el oso del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, en Cantabria, que fue trasladado al cercado de los Valles de Trubia para intentar preñar a las hemanas osas y que "Paca" y "Tola" tuviesen descendencia. Algo que resultó imposible: aunque "Tola" llegó a parir un esbardo, este murió por aplastamiento al poco de nacer.

"Demostrose ya que era un poco vieya pa 'Furaco'", valoró Revilla preguntado por la muerte de "Tola". "Ahora he escrito un libro donde explico que 'Furaco' no era culpable de esa mala experiencia que tuvimos llevándole a Asturias, ahora se ha demostrado que las osas eran un poco mayores porque 'Furaco', desde que ha vuelto, no para, está el tío...", añadió.

Revilla incidió en su defensa del oso cántabro: "Ya que se produjo este luctuoso suceso de 'Tola', que lo siento muchísimo, quiero reivindicar el honor de 'Furaco'. Quedó un poco dañado por algunos comentarios, que si yo había mandado un oso rana o un oso raro. A las osas se les había pasado el arroz".

Igualmente, el presidente cántabro volvió a ofrecer al Principado machos de osos de Cabárceno para procrear con las hembras asturianas. "Tenemos 87 osos y están a disposición de Asturias, como no pudiera ser de otra manera. Y esta vez que escojan ellos, no vayan a pensar que tengo algo que ver y tengo alguna idea contra Asturias; yo, que me considero tan asturiano como cántabro", expresó, antes de volver a referirse a "Furaco". "Pueden venir a verle funcionar todos los días porque es que no para desde que ha venido. Exactamente tenemos certificados 18 (hijos suyos). Es una máquina, mandamos al mejor. Pero si quieren reponer una osa, tenemos 87 osos, igual quieren otro que no sea 'Furaco' porque 'Furaco' igual llega un poco estresado después de lo que le pasó allí, que no fue culpa de 'Furaco', fue de las osas. No hay que cargar el muerto al varón, este tema a veces es compartido, a veces no funciona uno o no funciona una... 'Furaco' es un oso que está funcionando a tope en Cabárceno, está como nunca, si hace falta lo volvemos a mandar, pero buscando una osa de su edad", sentenció en Fitur.