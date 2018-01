Lastra busca el apoyo de Gijón a un área metropolitana "de protagonismo municipal"

Iniciativa y protagonismo municipal, y respeto a las competencias locales como ejes de la estrategia de desarrollo del área metropolitana central. Ese es el mensaje que, personalmente, le llevó el consejero de Infraestructuras y Ordenación del Territorio, el socialista Fernando Lastra, a la alcaldesa de Gijón, la forista Carmen Moriyón, a la que fue a ver ayer por la mañana a su despacho en una visita sin notificar en la agenda oficial de ambos. Junto a Lastra cruzó la puerta del Ayuntamiento de Gijón el director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Juan José Fernández Pereiro. Junto a Moriyón se sentó su edil de Desarrollo Urbanístico, Fernando Couto.

"Gijón tiene un papel central en esta estrategia y es lógico que hablemos y aclaremos cuestiones", sentenció un Lastra que prefirió el cara a cara al teléfono para convencer a la regidora del mayor municipio de Asturias. "Este es un proyecto integrador, aquí no sobra nadie y todo se hará desde el protagonismo municipal, lo contrario no puede ser", explicó Lastra sin ir a lo concreto "porque no queremos precisiones que añadan confusión ni el más mínimo matiz excluyente". Lastra sólo habló de reunirse con los principales municipios de la zona centro para tomar las decisiones que marquen el futuro y de las bondades de la cooperación en materias como la movilidad.

Al gobierno forista de Gijón le sonaron bien los compromisos de Lastra "en todo lo que tiene que ver con el respeto a las competencias municipales, sobre todo las urbanísticas, y el hecho de que no estemos hablando de una imposición", explicó el concejal Fernando Couto. El consejero también asumió respetar los principios que fijó en su momento el Consejo Social de Gijón tras una ronda de encuentros. En ese consejo están todas las fuerzas políticas de la ciudad pero también representantes de todo el entramado social. "No hay que repetir errores del pasado, el área metropolitana tiene que hacerse de abajo a arriba", concretó Couto, que desde un primer momento ofreció la colaboración de Gijón en el proceso. Gijón estaría en esa mesa inicial con Oviedo, Avilés, Mieres, Langreo y Siero.

La casualidad hizo que al tiempo que Lastra se reunía con Moriyón, los ediles Aurelio Martín, de IU, y David Alonso, de Xixón Sí Puede (marca local de Podemos), comparecieran en pública para cargar contra el consejero al que acusaban de repetir las equivocaciones de su antecesora en el cargo y "llevar unas marchas de más en este asunto". Dos peticiones directas a Lastra: la cesión del protagonismo a los ayuntamientos y la convocatoria de una mesa negociadora plural con la presencia de todos los grupos políticos y no sólo de los gobiernos de los ayuntamientos implicados. Entendían Martín y Alonso que esa fórmula facilitaría acuerdos con mayor base. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Gijón es gobernada por un Foro en minoría que no garantiza la aprobación plenaria de sus iniciativas. Tampoco hay que olvidar que hay formaciones políticas con peso regional que no gobiernan en esos grandes concejos.