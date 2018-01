"El Principado pretende crear un gobierno paralelo en el área central", denuncia el PP

El Partido Popular ha reanudado esta mañana la censura contra el retorno del "culebrón preelectoral" del área central asturiana. El secretario general de la formación en Asturias, Luis Venta, concentró la crítica en las pretensiones del Gobierno del Principado respecto al mecanismo de coordinación del eje metropolitano, lamentando que el Ejecutivo pretenda, a su juicio, añadir a la estructura administrativa asturiana otra instancia "no para buscar la eficiencia, sino un gobierno paralelo, una minidiputación o un consorcio de consorcios que además no ha sido elegido por los ciudadanos, sino que ya saben quién lo va a gestionar, nos quieren imponer a Sogepsa, la empresa que los socialistas han dejado con un pufo de 150 millones de euros".

Recuerda el diputado que la cuestión del mecanismo de coordinación del área metropolitana se aborda en el avance de revisión de las directrices de ordenación de forma no demasiado precisa. "No se mencionan ni funciones ni competencias claras", censura justo antes de extender la crítica también a la fórmula elegida para tratar de consensuar los detalles de la propuesta con los ayuntamientos implicados, mediante "una negociación a puerta cerrada", subraya Venta, "para exigir al resto de grupos compromisos sobre proyectos que nadie conoce, que un día integran dos concejos y al día siguiente siete mientras en las directrices siguen figurando 29". "El área central es la nueva perdiz mareada del socialismo asturiano", concluye, "no saben ni lo que quieren".

En el terreno de la visión popular del futuro del área, el número dos del PP asturiano sostiene que "crear estos nuevos entes administrativos es inútil cuando el problema es la ineficiencia de los existentes. Cuando los planes de residuos no funcionan o el área central asturiana es la más contaminada de España, generar otro macroconsorcio sólo puede pretender diluir la responsabilidad de un Gobierno que no cumple con los asturianos". Después de referirse de nuevo al proyecto como "una chapuza de los socialistas" y de repasar de la mano del diputado Rafael Alonso la historia de fracasos de los sucesivos proyectos del Principado para el área central desde comienzos de este siglo, Venta remató ofreciendo como alternativa "la cooperación entre administraciones, sin establecer nuevas estructuras administrativas".