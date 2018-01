Fernando Lastra: "No merece la pena polemizar con el PP por el área metropolitana"

El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, no quiere polémicas con el PP a cuenta del desarrollo del área central metropolitana. "No tenemos ningún interés en polemizar con el PP en un proyecto en el que participa la Universidad, técnicos, especialistas... No es posible cuestionar el hecho metropolitano. Sería un gravísimo error político e intelectual", valoró Lastra al término del Consejo de Gobierno celebrado esta mañana.

El consejero de Infraestructuras afirmó que la prioridad en estos momentos es "poner de acuerdo a los agentes que participan en el fenómeno metropolitano en el que están los ayuntamientos; si va a tener un órgano gestor y si utilizamos a Sogepsa o no es una consecuencia del procedimiento, pero eso será el punto de llegada, no el punto de partida". Lastra recalcó que "ahora no estamos en esa fase sino en una mucho más preliminar porque tampoco hemos decidido la fórmula jurídica del ente metropolitano".

Para Lastra, "el punto de partida es la posibilidad de crear un Consejo en el que se puedan establecer el conjunto de proyectos sobre los que vamos a trabajar de manera coordinada". En su opinión del consejero de Infraestructuras, antes que polemizar con el PP, "es mucho más interesante escuchar otras opiniones que nos dicen que éste es un proyecto muy importante para Asturias y si lo es, hacemos un llamamiento a vincularse a él a los responsables económicos, políticos y sociales".

De momento no hay una previsión de calendario para la creación de ese Consejo sobre el área metropolitana, pero Lastra incidió en que esta iniciativa solo saldrá adelante "con la iniciativa municipal, la voluntariedad, la cooperación, la flexibilidad y el respeto a las competencias municipales"; admitió que el Gobierno regional "no desea un parón en la cierta actividad" existente en estos momentos y avanzó que el próximo paso ha de ser "un acto con los Alcaldes que han de dar el impulso definitivo" para el que no fijó una fecha porque "estamos en la antesala para tratar de concitar opiniones favorables".