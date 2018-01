El cucho aún "puede mucho"

"Dios y el cucho pueden mucho, pero más el cucho". El refrán asturiano toma cuerpo. El abono sólido tradicional, amasijo casi milagroso para la tierra, que mezcla heces vacunas con paja y con hierba, seguirá usándose tras la entrada en vigor en España de la directiva europea que pretende reducir la contaminación generada por los residuos de las explotaciones, aunque tal vez de distinto modo.

"Tanto el cucho como los purines (residuos líquidos) se seguirán empleando para abonar; solamente cambia la técnica de aplicación donde no haya una excepción", indican desde la Consejería de Agroganadería. En definitiva, el modo en que se usará el abono es aún una incógnita. Cabe la posibilidad de que nada cambie si el Principado llega el próximo miércoles a un acuerdo con el Ministerio para que la mayor parte del territorio asturiano quede declarado exento de la aplicación de la norma. Así lo pedirá el Principado junto con Galicia y Cantabria.

En el peor de los casos se aplicará la normativa que exige que el estiércol se eche a la tierra antes de 24 horas desde el almacenaje. En los praos podrá ponerse encima de la hierba, como hasta ahora se ha hecho en Asturias, y en las tierras de labor tendrá que abonarse a medida que se va trabajando y arando el terreno, para evitar que la materia orgánica emita gases contaminantes.

Cosa distinta es la gestión de los purines (el residuo líquido que se almacena en fosas especiales y se emplea para abonar con riego por aspersión). Ahí está el meollo de la cuestión. La norma ordena que esas sustancias se inyecten directamente en la tierra con maquinaria especial, algo que a los ganaderos les parece imposible de llevar a cabo por la propia orografía regional y los altos costes que conlleva. "Habría que aplicarlos con la siembra del maíz o el raigrás. Desde noviembre hasta mayo, por lo menos, no podrían usarse porque las fincas están tan húmedas que la máquina no entra; además, la mayoría de las parcelas son impracticables por su tamaño", señala Juan José García Castro, propietario de la ganadería Celedonio, en La Bouga (Salas).

Al ganadero, con 130 vacas, le preocupa especialmente la gestión de los purines, que ahora saca de la fosa una vez al mes para echarlos en la tierra con una cuba de cañón que los reparte generosamente por el terreno. "Almacenarlos varios meses requiere depósitos de gran capacidad que habría que construir; desde luego, a mí me perjudicaría muchísimo, como a la mayoría". Lo dice mientras echa mano a la pala para extender un montón de cucho. "Esto no contamina, si hay gente que hasta se lo come", señala.

La directiva no habla del almacenamiento de estiércol, en teoría regulado por cada municipio. Aunque no hay una ley específica, lo normal es que el cucho se guarde tapado o bajo techo y que en ningún caso se acumule al lado de caminos ni en lugares desde los que provoque mal olor en los núcleos habitados. "El cucho debe estar bajo techo para evitar que se moje y provoque escorrentías", señala Ramón Artime, presidente de ASAJA en Asturias y ganadero de leche.

La senadora de Foro Rosa Domínguez de Posada presentó ayer una pregunta al Gobierno sobre las gestiones de Asturias para aplicar las excepciones en materia de uso de estiércol y purines previstas en las normas. El problema trasciende el ámbito español. En Holanda se sacrificaron 190.000 vacas el año pasado para reducir la concentración de purines.