Malestar en el PSOE con Javier Fernández por decir que Sánchez rectificó con el PP

La intervención del presidente del Principado, Javier Fernández, en una conferencia en Madrid donde celebró que Pedro Sánchez "rectifique" y negocie con el Gobierno de Mariano Rajoy cuestiones de interés general como la financiación autonómica o la política del agua. La desaprobación al análisis del presidente asturiano sobre la gestión del secretario general del PSOE llegó a través de una de las mujeres con más peso político en el organigrama socialista, su portavoz en el Congreso, Margarita Robles. La Federación Socialista Asturiana (FSA) evitó meterse en charcos internos y optó por el silencio mientras que altos cargos del partido optaron por justificar en "cuestiones de agenda" su ausencia del acto que protagonizó anteayer en el hotel Ritz de Madrid el expresidente de la gestora socialista.

"No me parece adecuado. Pedro Sánchez ha tenido siempre la misma idea de Estado en la cabeza", declaró Margarita Robles durante una entrevista radiofónica cuando fue preguntada acerca de los análisis realizados por Javier Fernández en la víspera, cuando celebró, no sin un punto de ironía, el giro negociador de Pedro Sánchez, quien había basado su campaña interna de primarias en el "No es no" a todo diálogo con el PP de Rajoy por parte de la gestora socialista. "Puede resultar sorprendente, pero a mí me parece bien; no estoy para juzgarlo, sino para comprenderlo", valoró el presidente del Principado, que fue aún más concreto al afirmar que "está bien cuando se rectifica y se rectifica en la buena dirección". La portavoz socialista en el Congreso salió al paso de las manifestaciones de Javier Fernández: "No comparto esto, Sánchez siempre ha estado en su sitio", razón por la que, en su opinión, las palabras del presidente asturiano en la conferencia de la víspera no son las adecuadas.

La dirección de la Federación Socialista Asturiana optó por el silencio y evitó pronunciamientos oficiales que pudieran alimentar la polémica, ciñéndose a la doctrina manifestada por Adrián Barbón: "no suelo comentar las opiniones del presidente, son sus opiniones y las mías son las mías". Además, varios altos cargos socialistas escudaron "en cuestiones de agenda" su ausencia de la conferencia de Javier Fernández en Madrid, como fue el caso de María Luisa Carcedo, la secretaria ejecutiva de Sanidad y Consumo, que tenía una cita en La Rioja sobre la situación de la sanidad pública en esa comunidad autónoma. La senadora por la Junta General del Principado no juzga "razonable" entrar en debates internos y se limita a decir sobre las palabras de Javier Fernández que "son sensaciones suyas". El secretario general de la FSA, Adrián Barbón, que había sido invitado a la conferencia de Javier Fernández en Madrid, tampoco asistió, tenía fijada para la tarde del martes una reunión de su comisión ejecutiva autonómica en la agrupación socialista de Valdés.