El área metropolitana persigue "incluir, sumar y cooperar", destaca el Principado

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, aseguró hoy en Avilés que el proyecto para dar personalidad jurídica al área metropolitana de Asturias persigue "incluir, sumar y cooperar", por lo que todas las dudas que puedan tener sus potenciales integrantes deben de quedar "disipadas". Martínez resaltó que el área metropolitana no tiene ni "sentido ni ánimo excluyente, ni en su ideario, ni en sus acciones".

Martínez hizo suyas unas recientes declaraciones del consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, sobre el área metropolitana, en las que Lastra destacó que sería un gran error "político e intelectual" cuestionar el fenómeno metropolitano. Indicó asimismo que no es sólo de "un proyecto de Gobierno", sino que en el mismo participan también "la Universidad, el conocimiento y técnicos especialistas".

El Consejero de Infraestructuras había afirmado asimismo que la prioridad en estos momentos es "poner de acuerdo a los agentes que participan en el fenómeno metropolitano en el que están los ayuntamientos; si va a tener un órgano gestor y si utilizamos a Sogepsa o no es una consecuencia del procedimiento, pero eso será el punto de llegada, no el punto de partida". Lastra recalcó: "ahora no estamos en esa fase sino en una mucho más preliminar porque tampoco hemos decidido la fórmula jurídica del ente metropolitano".

Según Lastra, el "punto de partida" es la posibilidad de crear un consejo "en el que se puedan establecer el conjunto de proyectos sobre los que vamos a trabajar de manera coordinada". Sobre las críticas vertidas contra el proyecto por el PP, subrayó que le parece "mucho más interesante escuchar otras opiniones que nos dicen que éste es un proyecto muy importante para Asturias y si lo es, hacemos un llamamiento a vincularse a él a los responsables económicos, políticos y sociales".

De momento no hay una previsión de calendario para la creación del consejo del área metropolitana, pero Lastra incidió en que esta iniciativa solo saldrá adelante con el respaldo de los ayuntamientos, "la voluntariedad, la cooperación, la flexibilidad y el respeto a las competencias municipales"; admitió que el Gobierno regional "no desea un parón en la cierta actividad" existente en estos momentos y avanzó que el próximo paso ha de ser "un acto con los Alcaldes que han de dar el impulso definitivo" para el que no fijó una fecha porque "estamos en la antesala para tratar de concitar opiniones favorables".

Geógrafos, economistas, arquitectos y otros expertos ya han manifestado la conveniencia de impulsar el área metropolitana de Asturias, que se convertiría en la sexta por población de la península ibérica y que sería "policéntrica", pues no existe un núcleo principal. El área estaría integrada por aquellos ayuntamientos que deseen incorporarse. El Gobierno del Principado considera fundamental la presencia de Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo, Mieres y Siero. El Ejecutivo ha insistido en que se respetará en todo caso la autonomía municipal y en que los protagonistas del proyecto deben ser los municipios. Superar la rivalidad local y pasar de competir a cooperar son objetivos necesarios para impulsar el área, según los expertos.