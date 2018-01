El PP plantea una deducción de 600 euros por el primer hijo para apoyar la natalidad

El PP extendió ayer su receta para atajar el mal que amenaza el reemplazo generacional en Asturias. Bonificaciones fiscales para las familias, medidas de mejora en el programa sanitario de reproducción asistida y la implantación por ley de la gratuidad en las escuelas para menores de 3 años componen el tratamiento de respuesta a los bajos índices de natalidad y las elevadas tasas de mortalidad que condicionan el sostenimiento de la pirámide regional de población.

Mercedes Fernández criticó al Gobierno de Javier Fernández "por desechar, de manera insólita", el pacto presupuestario que le ofreció el PP asturiano, que hubiera permitido poner en marcha medidas del plan demográfico de Asturias que "ahora no tienen soporte presupuestario ninguno". La presidenta del PP regional defendió la conveniencia de compensar con una bonificación fiscal de 600 euros a las familias asturianas ya desde el primer hijo y no a partir del segundo como ocurre en la actualidad. "Asturias es de las pocas autonomías que no cuenta con bonificación fiscal al primer hijo", aseguró Mercedes Fernández para quien es demasiado poco que el Principado sólo contemple esas ayudas "por partos múltiples y adopciones internacionales".

La mejora de la gestión del programa sanitario de reproducción asistida incluye varias medidas. Disminuir las listas de espera, que ahora superan el año, "con un aumento de los recursos humanos" y reclamar en el Consejo Interterritorial de Sanidad que "se elimine como criterio de exclusión a las parejas que ya tienen un hijo y analizar el umbral de edades máximas" son para la presidenta del PP otras iniciativas que ayudarían a recuperar la natalidad en la región. El PP además volverá a presentar una iniciativa legislativa para que la educación para menores de 3 años sea gratuita y universal, en tres fases: primero para las familias que ya están en la red, en segundo lugar mediante la concertación en guarderías no públicas y más adelante atendiendo a las zonas rurales.