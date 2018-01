La Universidad se ofrece a decidir con el Principado la implantación de nuevos grados

Una "comisión paritaria" integrada por representantes de la Universidad de Oviedo y de la Administración del Principado dirimirá cuáles son las titulaciones con más futuro para su implantación en Asturias. Así lo anunció ayer el Rector durante el acto solemne de Santo Tomás de Aquino en el que se hizo entrega de 44 premios extraordinarios de doctorado y dos especiales de Derecho. El debate público generado en torno a la incorporación de Ciencias del Deporte e Ingeniería de Organización Industrial "debe tomarse en su justa medida", planteó García Granda, "tampoco es necesariamente malo" pese a que altos cargos académicos expusieron en los últimos días que la pugna entre ciudades por los nuevos grados "pervertía" lo que representa la institución. Ese debate, aseveró el Rector, "nos permite constatar el reconocimiento por parte de los agentes sociales del papel decisivo que juega nuestra Universidad como motor de desarrollo de la sociedad asturiana". En ese contexto, el máximo responsable de la institución académica aprecia que "corresponde al Consejo de Gobierno de la Universidad, en primera instancia, la aprobación o supresión de titulaciones y, al Gobierno del Principado, su autorización final".

Por eso, agregó Granda, es importante que exista "una comunicación fluida" entre el Gobierno y la Universidad y para "afianzar" esa comisión se ha creado la citada "comisión paritaria.

Entre tanto, continúa abierto el debate sobre el municipio que albergará el grado de Ciencias del Deporte y si es posible o no que el Principado dé marcha atrás en su postura sobre Organización Industrial. A García Granda le parece "bien" cualquier iniciativa o adhesión hacia nuevas titulaciones, incluida la apuesta del Ayuntamiento de Gijón de agregar recursos económicos extra a su convenio con la Universidad para acoger el grado de Educación Física, pero aclaró el Rector, "eso no debe condicionar la decisión que tome la Universidad sobre una nueva titulación". La iniciativa se tomará "con criterios académicos" y en base a la mejor utilización de los recursos, "y lo haremos siempre de una forma coordinada con el Principado que es el que tiene la última decisión", aseveró antes de asegurar que "no está todavía claro qué opción vamos a abordar" en referencia a la variedad de ofertas para albergar la sede de Ciencias del Deporte (Oviedo, Gijón, Mieres y Avilés), "hay que tomar las cosas con calma", reclamó.

En cualquier nueva decisión sobre los grados se atenderá, en primer lugar, a la estrategia de la propia Universidad, a la de la comunidad autónoma, a la demanda social que exista y si conviene extender la oferta académica existente. "No se trata ahora mismo de quién pone más (dinero); estudiaremos todos los recursos que tenemos y veremos cual es la forma óptima para implantar esa titulación que tiene un interés muy grande, aunque a lo mejor el interés no va tampoco paralelo con la demanda, tendremos que estudiar qué demanda real tenemos", expuso García Granda.

Organización Industrial

Ante la propuesta de la patronal del metal de avanzar hacia dobles grados de Ingeniería incluyendo entre ellos el de Organización Industrial, el Rector dijo ver con buenos ojos la idea aunque "es algo que estamos regulando ahora pero es cierto que los dobles grados no tienen una exigencia de recursos muy alta". El presidente de Femetal, Guillermo Ulacia, se pronunció al respecto en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA asegurando que la figura del "ingeniero total" es el futuro y si Asturias renuncia a ello "los jóvenes se marcharán y las empresas asturianas tendrán que fichar a esos profesionales en otras comunidades autónomas, mientras que será muy difícil lograr el retorno del talento".

Las alegaciones presentadas por la Universidad de Oviedo al rechazo del Principado a la implantación del grado de Organización Industrial en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón continúan a la espera de respuesta. "Esperamos que lleguen muy pronto", indicó Santiago García Granda, quien agregó que existe "una muy buena interlocución" con la Administración regional y solo esperan "una respuesta positiva" de ella.

La Ciencia del CSIC

La presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, se refirió durante conferencia magistral en la fiesta de Santo Tomás de Aquino en la Universidad a los retos de la carrera científica. "No se puede progresar trabajando de forma individual", aseguró la química asturiana que el pasado diciembre se puso al frente de un equipo integrado por 11.000 personas que se amplía a 15.000 si se incluye el personal de todos los centros mixtos de investigación. Al respecto Menéndez expresó cómo uno de sus objetivos para esta etapa pasa por lograr que la Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad de Mieres se convierta en el cuarto centro del órgano estatal en Asturias, junto con el Instituto del Carbón (Incar), el Instituto de Productos Lácteos (Ipla) y el Centro de Investigación en Nanomateriales (CINN). Para superar la dificultades que se plantean a lo largo de la carrera investigadora, Menéndez aconsejó a los futuros científicos estar dispuestos a la movilidad, a desarrollar proyectos "de impacto" y a orientar su labor para ser los líderes del futuro. "Carrera científica no es la repetición de ensayos sino aplicar la creatividad para dar respuesta a problemas", remarcó. Entre los desafíos de la Ciencia aludió a la necesidad de cruzar diferentes áreas de trabajo: "Cada vez lo necesitamos más y eso incluye también a las Humanidades y a las Ciencias Sociales", y puso como ejemplos el Centro de Automática y Robótica donde se desarrolló un exoesqueleto para niños. "La carrera científica merece la pena", aseveró la presidenta del CSIC. "No es tarea fácil encontrar el camino pero si te enamoras de lo que haces y eres feliz con ello no hay edad para la Ciencia. Lo importante es luchar por ello; nuestra sociedad necesita de científicos", concluyó.

En la celebración de Santo Tomás de Aquino se entregaron 44 premios de doctorado de Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud, Ingeniería y Ciencias, además de los dos mejores expedientes de Derecho. Fue también la primera ocasión en que los nuevos doctores salieron a recoger la distinción junto a sus directores, para hacer visible la necesaria simbiosis entre la persona que alcanza el máximo grado académico y quien guió sus pasos y le transmitió todo su bagaje de conocimiento y experiencia.

García Granda aprovechó para poner sobre la mesa algunas estrategias en marcha. El desarrollo de un plan estratégico de titulaciones, como le pidieron desde la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), atendiendo a la necesaria evolución de la oferta formativa tratará de "dar respuesta a la demanda social de nuevas profesiones, aprovechando o redistribuyendo de forma efectiva los recursos". Además, tratarán de buscar "una colaboración más estrecha" con el Gobierno y las instituciones de nuestra región.

El plan propio de Investigación, donde se incluirán las propuestas lideradas o participadas por personal de la institución y tratarán de cubrir las necesidades de nuevo equipamiento, facilitará "una mayor visibilidad" de la actividad científica, que suma 1,2 millones en el presupuesto de este año.