El invierno se enfada

El espejismo primaveral de los últimos días, con los termómetros rozando los dieciocho grados, el cielo despejado y el viento en calma, se ha evaporado. Una masa de aire frío de origen polar y recorrido marítimo devolverá a partir de hoy a Asturias la versión más cruda del invierno. La región estará al menos hasta el domingo bajo los efectos de un frente que enfurece la estación con frío y nieve a partir de este mediodía y al menos hasta que se vaya el fin de semana. El riesgo es rojo, "extremo" en la nomenclatura de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en casi todo el interior de la región, porque se prevé que la cota de la nevada vaya bajando hoy hasta los quinientos metros y la previsión de precipitaciones determina que en la Cordillera y en los Picos de Europa los espesores pueden llegar a rebasar los cuarenta centímetros por encima de los mil metros, los veinte más arriba de los quinientos o los diez a partir de esa misma altitud en el interior del área central y los valles mineros.

Son ésas las franjas del mapa que se adelantan más afectadas, pero no se librarán de la nieve el Suroccidente ni de la inestabilidad el litoral, toda vez que la costa asturiana también permanecerá hoy y mañana en situación de alerta por la previsión de olas de hasta seis metros. Todo viene acompañado del frío, de un frío de crecimiento progresivo que empezará cambiando los plácidos 17,7 grados que ayer llevaron a Salas la temperatura más alta de Asturias por máximas no muy por encima de 10 hoy y por valores aún más bajos mañana: en Oviedo, los termómetros no subirán de 6,6 ni bajarán de 2,8, con sensaciones térmicas próximas a los cero grados.

Y es sólo el principio. La de hoy y mañana es la primera entrada de aire frío de un episodio que, según la Aemet, tiene muchas posibilidades de reproducirse el fin de semana y tal vez más allá. Así se enfada el inicio inestable de un mes de febrero que según el portal meteorológico eltiempo.es se prevé más frío de lo normal en estas latitudes y sobre todo en la primera quincena.

La culpa de este arranque complejo de mes la tiene una circulación de aire que dejará a la Península situada en mitad de un "pasillo" de viento del Norte que viene de latitudes muy altas, casi polares, y que tiene un recorrido marítimo hasta llegar a España cargado de humedad y mucho frío. La activación de las alertas ha inducido al servicio de Emergencias del Principado a pedir a la población que extreme las precauciones, especialmente si se va a viajar y con el uso de braseros, estufas, carbón o gas en las viviendas.