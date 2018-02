La Junta condena al Gobierno y excluye a su presidente al depurar las responsabilidades de los incendios de 2015

La Junta General del Principado ha cuestionado esta mañana la gestión del Gobierno del Principado en la devastadora oleada de incendios forestales de diciembre de 2015, pero exoneró a su presidente. Toda la cámara, salvo el psoe, dio de paso el dictamen de la comisión de investigación que reprueba la labor del Ejecutivo para prevenir y afrontar el fuego, pero el PP no sumó sus votos a los de Foro y Podemos, que presentaron votos particulares para tratar de incluir entre los responsables a Javier Fernández, y esta iniciativa decayó. La cámara también tumbó el voto particular en el que el grupo socialista cuestionaba las conclusiones del cónclave propuesto y presidido por Foro que ha ocupado a la Junta durante año y medio. El diputado popular Rafael Alonso se mostró más partidario de "buscar la recomendación y evitar el riesgo en el futuro que de perseguir de forma abierta a toda una serie de responsables. Los responsables políticos que se recogen en el dictamen son los que deben y por los motivos que deben", remarcó el referencia a los consejeros de Presidencia y Desarrollo Rural, Guillermo Martínez y María Jesús Álvarez, respectivamente, y a algunos de sus subordinados inmediatos. En su misma línea de apoyo al dictamen y rechazo a la culpabilidad de Javier Fernández se manifestaron Ciudadanos, IU y, obviamente, el PSOE. En la gestión de los incendios, dijo por ejemplo la diputada de IU María José Miranda, "nada o muy poco se hizo bien, pero mi grupo no se ha planteado esta comisión como una caza de brujas al presidente del Principado". El portavoz socialista, Marcelino Marcos, compuso una enmienda a la totalidad del informe de conclusiones de la comisión y a su relación de presuntos culpables.

Del otro lado, Pedro Leal (Foro) ha asegurado que Javier Fernández "ni ha dirigido ni ha asegurado la coordinación entre las distintas consejerías ni ha aplicado el programa legislativo del gobierno". A su juicio,"es una evidente contradicción" hablar de falta de coordinación en el Gobierno y excluir al principal responsable de asegurarla. Para Andrés Fernández Vilanova (Podemos), procedía "incluir al Presidente, porque ninguna otra persona en el Gobierno se declaró responsable de esta serie de catástrofes ni una sola dimisión y porque se demuestra que no se puso ningun tipo de solución, y ya tuvieron años".