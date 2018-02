Una masa de aire gélido desde Islandia prepara una "nevadona" en Asturias

El invierno irrumpió ayer en Asturias mostrando su cara más gélida. Una masa de aire frío procedente de Islandia dejará en Asturias (en alerta roja desde ayer) nevadas de hasta veinte centímetros de espesor en el Suroccidente y las Cuencas y por encima de los 500 metros durante los próximos días. La nevadona llegó a Asturias pero lo peor está por venir. En la Cordillera y las zonas de Picos de Europa los espesores de nieve alcanzarán hoy los cuarenta centímetros por encima de cotas de mil metros y hay riesgo notable de aludes. Meteorología también ha establecido alerta por temporal en la costa, con olas de hasta seis metros en Gijón.

La conducción en las carreteras asturianas, en una jornada de nieve en los puertos, lluvia y granizo en casi toda la región, resultó peligrosa y se registraron varios accidentes en las principales vías. Durante todo el día permanecieron con cadenas 18 puertos y al final de la jornada, el del Connio quedó cerrado. La Autopista del Huerna permaneció cerrada para camiones durante media hora. En Oviedo, la Policía Local cortó el acceso al Naranco sobre las ocho de la tarde. Fuertes granizadas en Oviedo, en el Oriente y en el Occidente y también en las Cuencas, donde en las zonas altas la nieve llegó a cuajar.

Pero lo peor vendrá entre el sábado y el domingo con la entrada de un segundo frente frío que volverá a bajar la cota de nieve a los 500 metros y provocará una caída en picado de las temperaturas: la mínima prevista, el martes con cuatro bajo cero en Tineo. El miércoles se prevé que la cota de nieve se desplome hasta los 200 metros en la región. Y el jueves las previsiones apuntan ya a una mejoría generalizada.

El frente frío que afecta desde ayer a Asturias, llega procedente de las latitudes de Islandia. En su camino sobre el océano hasta la península Ibérica se ha humedecido y aumentado un poco su temperatura, pero ha coincidido en altura con otro frente de masa de aire muy frío. La combinación de ambas ocasiona que las precipitaciones sean en forma de nieve e intensas, tanto en la tarde de ayer como hoy, según explicó Ángel Gómez, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Asturias.

Lo corrobora Manuel Rodríguez, vecino de Riomolín en Cangas del Narcea: "Puede ser que está vez caiga una nevada bastante gorda". Durante toda la tarde en el pueblo nevó intermitentemente pero a última hora, la cosa se empezó a poner seria y la nevada llegó acompañada de tormenta. "La temperatura está a la cuenta para nevar, el termómetro marca entre 2 y 3 grados, si nieva toda la noche mañana (por hoy) puede que tengamos un buena capa", subraya.

A Manuel Rodríguez la nieve no le asusta: todo lo contrario, es esperada porque "hace mucha falta para que luego haya agua, aunque en este pueblo no tenemos falta de ella, sí en otros", señala. No teme quedarse aislado en el pueblo, porque asegura que los servicios municipales suelen abrir la carretera con rapidez.

En Monasterio de Hermo la nieve llegó a las dos de la tarde de ayer y la vecina Esmeralda Velho, que trabaja en Cangas del Narcea, decidió marcharse rápidamente del pueblo para evitar complicaciones en la carretera. "Espero que mañana suban a limpiar la carretera ", explicó.

Ayer fue necesario el uso de cadenas en 16 puertos asturianos de montaña: El Palo (Allande), Pozo de las Mujeres Muertas (Allande), La Marta (Allande), San Isidro (Aller), Leitariegos (Cangas del Narcea), Tarna (Caso), y Collada de Arnicio (Caso)¡ Cerredo (Degaña), Campillo (Degaña), Acebo (Grandas de Salime), Tormaleo (Ibias), Cobertoria (Quirós), Colladiella (San Martín del Rey Aurelio), Somiedo (Somiedo), San Lorenzo (Somiedo) y Ventana (Teverga). Durante la jornada de hoy habrá tregua, pero sólo por la mañana: a la tarde, más nieve con espíritu de "nevadona".