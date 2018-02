Temporal en Asturias: La autopista del Huerna, reabierta por completo, y Pajares cerrado

Las últimas nieves caídas en el Principado obligan a usar cadenas para circular por un total de 15 puertos de la red secundaria de carreteras según recoge la página web del 112 Asturias. En estos momentos hay 14 puertos cerrados. Sigue aquí la última hora sobre el temporal en el Principado.

La autopista de peaje del Huerna ha cambiado de estado, a efectos del tráfico, varias veces a lo largo de la mañana. En torno a las 11.00 horas la cerraron completamente al tráfico, al estar intransitable. El motivo del cierre fue una fuerte ventisca, que, unida a la gran cantidad de nieve caída, más de metro y medio, impedía la visibilidad. A las 12.30 horas se abrió al tráfico, pero en nivel rojo: sólo para aquellos vehículos -no pesados- dotados de neumáticos de invierno. Más tarde, abrió a todo tipo de vehículos para volver, a las 16:46 horas, a permitir el tráfico sólo a turismos con neumáticos de invierno. Los camiones y los vehículos articulados no puedes circular por el Huerna. Y ahora, para alivio de decenas de transportistas, la autopista del Huerna está reabierta por completo al tráfico desde las 17.12 horas.

Pajares se encuentra actualmente cerrado por completo al tráfico.

Actualmente son necesarias las cadenas para circular por el alto de Lavadoira, al alto de las Estazadas, el alto del Ortiguero, el alto de la Robellada, el Fito, el alto de Campo del Río, el alto de Aristébano, el alto de Bustellán, el alto de la Casa del Puerto, Pozo de las Mujeres Muertas, Leitariegos, Cerredo, Campillo, Acebo y Tormaleo

Los puertos cerrados son los de Pajares, Palo, el alto de la Marta, San Isidro (el tramo entre Ujo y Felechosa requiere cadenas), Connio, Tarna, Collada, Colladona, el alto de la Colladiella, Cobertoria, el alto del Cordal, el puerto de Somiedo, San Lorenzo y Ventana.

La nieve interrumpe la conexión por tren con la Meseta

El temporal ha provocado esta mañana provocando serios problemas en las diferentes líneas ferroviarias asturianas, tanto de ancho ibérico como de ancho métrico. En el caso del tráfico con la Meseta, los pasajeros del primer tren con destino Madrid tuvieron que esperar durante horas en la estación de Pola de Lena ya que los autobuses tampoco pueden por el Huerna. La rampa de Pajares permaneció cortada por la gran cantidad de nieve acumulada en la vía hasta las 13.30 horas. La circulación entre las antiguas estaciones de Malvedo y Navidiello, en la línea León-Gijón de Renfe ya se encuentra restablecida. Muchos de los atrapados, con entradas para asistir al concierto de Metallica de hoy en Madrid, no dudan en reconocer su nerviosismo ante la situación.

"Al borde del motín". Así se definen los asturianos que desde las siete de la mañana llevan intentando llegar a Madrid desde Gijón y Oviedo. Fue a esa hora cuando salió, con total normalidad, el primera Alvia de la mañana en el que viajaban numerosos asturianos, entre ellos decenas de fans de Metallica que tienen entradas para el concierto que esta noche ofrecerá el grupo en Madrid. Al final, tardaron cerca de 12 horas en llegar a su destino.

La circulación ferroviaria entre las estaciones de Laviana y Sotrondio (ancho métrico, antigua Feve), cortada unas horas por condiciones climatológicas adversas, ya ha sido reestablecida. Renfe estableció por la mañana transbordos por carretera entre Tuilla y Laviana.

La circulación entre Arriondas y Ribadesella también ha recuperado la normaliad tras registrarse un argayo que afectó a la línea férrea Oviedo-Santander, a la altura de la localidad de Bode, en el municipio de Parres. La operadora de la línea ha programó transbordos entre Ribadesella y Arriondas.

La circulación en línea F8 de cercanías ancho métrico Asturias también estuvo interrumpida entre Piñeres y Cabañaquinta por la caída de un cable de Hidroeléctrica en la catenaria. Pasadas las 14.00 horas se ha restablecido el servicio. Por otro lado, se ha suspendido el tráfico entre Carancos e Infiesto a las 18.30 horas por condiciones meteorológicas adversas en la línea de ancho métrico Oviedo-Infiesto. Se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera.

El mal tiempo provocó también retrasos en la línea F6 de ancho métrico, entre Oviedo y Colloto. Desde las 13.15 horas ha quedado suspendida la circulación entre Colloto y Meres (línea de ancho métrico Oviedo-Infiesto), previsto transbordos por carretera entre ambas localidades.



La nieve amenaza hoy y mañana a casi toda Asturias

La nieve descenderá hasta las cotas más bajas de lo que va de invierno, hoy a 200 metros, y llegando incluso "ocasionalmente" mañana al nivel del mar. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, la fase más cruda se espera para esta noche y la madrugada.

Todo el interior de la región está hoy en situación de riesgo "importante" por la previsión de acumulaciones de nieve de hasta veinte centímetros por encima de los setecientos metros de altitud en la Cordillera y los Picos de Europa. Pero los problemas no se circunscribirán a las alturas, la llegada de la ración más contundente del temporal bajará hoy el límite de la nevada por debajo de los trescientos metros, aproximándose peligrosamente a los doscientos que harían aparecer la nieve en Oviedo y en poblaciones de cotas excepcionalmente bajas. En la capital no se prevé que los termómetros suban hoy de los cinco grados y el pronóstico recrudece la borrasca en la noche del lunes al martes y extiende sus efectos hasta los últimos días de la semana, reteniendo el nivel mínimo de la nevada no más arriba de 500 metros.

La nieve dificulta la circulación en 300 carreteras de la Península

La empresa Autopistas, perteneciente al grupo Abertis, ha informado en la mañana de este lunes de que se ha reabierto al tráfico la AP-6 y la AP-61 en sentido La Coruña, al igual que la AP-51 (Ávila-Villacastín).

Según ha señalado Autopistas a través de su cuenta de Twitter (@infoautopista) y la web de la DGT, estas tres vías que llevaban varias horas cerradas al tráfico a causa de la nieve y la lluvia engelante se han vuelto a abrir en su trazado completo en el caso de la AP-61 y la AP-51, y en sentido norte la AP-6.

Mientras tanto la DGT informó de que la AP-6 estuvo cerrada entre los puntos kilométricos 110 y 60, a partir de El Espinar (Segovia) en sentido Madrid. Sin embargo, a estas horas, se puede circular por la autopista de peaje de acceso a Madrid, eso sí con precaución y no está permitido el acceso a vehículos pesados.