El Antroxu asturiano calienta motores

El Antroxu significa dulces, disfraces y fiesta. Y eso en Asturias se sabe bien. Distintas poblaciones del Principado se preparan estos días para una de sus celebraciones más populares. De entre las celebraciones de las ciudades más importantes destaca el Antroxu de Avilés, cuya agenda arrancó ya el pasado lunes con la inauguración de la exposición"30 años de Carnaval desde la Cofradía de la Sardina Arenque".



Avilés

Mañana miércoles se celebra el miércoles sardinero. El resto de la programación lo puedes consultar en este enlace. Los conciertos de El Arrebato y la Terremoto de Alcorcón figuran entre los conciertos más importantes y los que, sin duda, congregarán más público.

Gijón

En la Villa de Jovellanos las citas de la agenda arrancan el jueves con la venta de entradas para el concuros de Charangas. Aquí tienes toda la programación. Dentro de la programación el viernes no te puedes perder el pregón a cargo de Jerónimo Granda y la compañía Higiénico Papel.

Oviedo

En la capital del Principado el carnaval será el más tardío. No te vas a poder poner el disfraz que has elegido para este año hasta el 16 de febrero. Apunta todos los actos en este enlace. Entre todas las actividades no te puedes perder en ningún caso el gran desflie. Se celebra el sábado 17 a las seis de la tarde.

Centro

En Pola de Siero el Antroxu arranca comiendo, con el popular concurso de tortillas el jueves a las cinco de la tarde. Aquí tienes toda la programación de los municipios de la zona centro de Asturias.



Oriente

La charanga Paentamala y Principado abrirán el lunes 12 los festejos en Ribadesella. El viernes 9 un pasacalles hará lo propio en Ribadedeva. En Llanes el gran desfile se celebrará el día 10. Aquí te dejamos toda la programación de los municipios del oriente.

Occidente

Cudillero abrirá el carnaval el día 9 con cuentos infantiles. Tapia hará lo propio el día 10 con la Orquesta Dominó. Pero también hay actividades en Tapia, Vegadeo, El Franco o Luarca. Aquí te dejamos todas las programaciones.