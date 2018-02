Tres horas de caminata por insulina

A Lara Diego le encanta jugar con sus muñecas, los paseos por la hierba y los caballos. Tiene ocho años y también le entusiasma la nieve, aunque está aprendiendo que puede ser peligrosa para ella. Esta niña allerana, que padece diabetes y siempre está acompañada por una bomba de insulina, lleva cuatro días incomunicada con su familia en la Casa de la Vega (Santibañez de la Fuente). Llamaron al Ayuntamiento, sin éxito, hasta que se quedaron sin línea. Su madre, Libertad Sánchez, caminó ayer durante tres horas por la nieve para comprarle tiras reactivas e insulina en Collanzo: "Nos tienen abandonados", clamó la mamá de Lara.

Los minutos parecen horas en esa casa desde que el acceso quedó cerrado. "Tememos que la niña enferme en cualquier momento, no podríamos hacer nada", afirma la mamá. La respuesta del Ayuntamiento, en anteriores nevadas, fue que las máquinas municipales son demasiado anchas para el estrecho acceso hasta la Casa de la Vega. "Pero pueden limpiarlo con palas", señaló la mujer.

Su marido, José Alfredo, lo intentó el primer día del temporal. No tuvo éxito. "La nieve me llegaba a la cintura en algunos puntos", lamentó Sánchez, aún recuperando el aliento tras llegar de la farmacia. La pequeña Lara la esperó mirando por la ventana: "Me gusta más cuando está verde, pero así blanco también es bonito", reconoció.