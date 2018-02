Un juez abre la puerta a que recuperen los puntos del carné unos 150 asturianos

Una de cada tres sanciones de Tráfico se comunica a través del BOE, y no personalmente. Muchos conductores se encuentran ante hechos consumados, cuando Hacienda les carga el monto de la sanción, con recargo. Es lo que le pasó a un conductor madrileño en 2013, multado con 200 euros y la retirada de tres puntos del carné por hablar por el móvil mientras conducía. El madrileño recurrió, porque no le había sido notificada la sanción personalmente y Hacienda terminó anulándola. Sin embargo, Tráfico no le devolvió los tres puntos. El hombre no cejó y ahora el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 21 de Madrid acaba de condenar a Tráfico a devolver los puntos, y a pagar las costas.

El fallo abre la puerta a que recuperen los puntos del carné unos 10.000 conductores por año, 150 de ellos asturianos, según la Automovilistas Europeos Asociados (AEA), la entidad que planteó el recurso. Según el fallo, si hacienda anula la sanción por una notificación defectuosa, Tráfico está obligada a devolver los puntos detraídos. "El sistema de notificación edictal, a través del BOE, es excepcionalísimo. Como dice el Constitucional, no se puede obligar a nadie a leer todos los días el BOE para saber si le han multado", indica Mario Arnaldo, de AEA. Las reclamaciones ante Hacienda por esta defectuosa notificación de las multas tienen grandes posibilidades de salir adelante. No se pone en cuestión el fondo de la multa, sino la forma en que ésta ha sido notificada, y si ese modo ha vulnerado el derecho de defensa. Según Arnaldo, "no solo Tráfico, sino las administraciones locales y las regionales abusan de este sistema". Solo el 6 de febrero, la DGT comunicó por el BOE un total de 220 sanciones a conductores asturianos a los que no había localizado.