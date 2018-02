Educación aprueba la mayor convocatoria de oposiciones de la historia de Asturias con 639 plazas

El Gobierno del Principado, a través de la Consejería de Educación, ha aprobado hoy la mayor convocatoria de oposiciones de la historia de Asturias con un total de 639 plazas, de las cuales 114 corresponden a la tasa de estabilización y se suman otras 525 aprobadas en la oferta de empleo público. Así lo explicó esta mañana en rueda de prensa el consejero de Educación, Genaro Alonso.

La oferta de empleo incluirá pruebas de 27 especialidades y se reservarán un 7 por ciento de las plazas para las personas con discapacidad. Esta convocatoria incluye 358 plazas para el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria y 101 para el de profesores técnicos de Formación profesional, en las siguientes especialidades: Filosofía, Lengua Castellana y Literatura, Geografía e Historia, Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología, Francés, Inglés, Educación Física, Orientación Educativa, Tecnología, Asesoría de Procesos de Imagen Personal, Hostelería y Turismo, Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos, Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica, Procesos de Producción Agraria, Procesos y Medios de Comunicación. Las diez especialidades correspondientes a la Formación Profesional en las que se convocan plazas de docentes son; Cocina y Pastelería, Instalaciones Electrotécnicas, Laboratorio, Mantenimiento de Vehículos, Peluquería, Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico, Procedimientos Sanitarios y Asistenciales, Sistemas y Aplicaciones Informáticas y Técnicas y Procedimientos de Imagen y Sonido.

El Consejero ha matizado que "el número de plazas que se convocarán por especialidad se detallarán este mes". Con esta convocatoria se prevé reducir la tasa de interinidad de los docentes asturianos hasta el 8% en los próximos años, según los cálculos que hacen desde el Principado. Además, los criterios que se han llevado a cabo a la hora de seleccionar las especialidades que serán objeto de convocatoria en este años son el número de plazas vacantes de cada especialidad en la plantilla, el número de oposiciones que se han desarrollado por cada especialidad y tiempo transcurrido desde que se convocó la última y la coordinación con otras comunidades, al fijar especialidades que también se convocan fuera de Asturias.

Además, en cuanto el Ejecutivo central apruebe la tasa de reposición, se determinará el número de plazas para personal docente que corresponden a dicha tasa y se asignarán, en el marco de la oferta de empleo público general del Principado, a las convocatorias que se efectúen entre 2019 y 2021.

En otro orden de cosas, el consejero de Educación anunció que se ha autorizado la implantación en la Universidad de Oviedo del máster Eramus Mundi en Recursos Biológicos Marinos, un título que se impartirá en colaboración con la Universidad del País vasco, Galway Mayo Institute of Technology (Irlanda), Universidad do Algarve (Portuga), Universiteit Gent (Bélgica), Universitetet i Bergen (Noruega), Università Politecnica delle Marche (Italia), Université de Bretagne Occidentale (Francia) y Université de Paris Vl Pierre el Marie Curie (Francia).

Respeto al grado de Organización Industrial que solicita la Universidad de Oviedo, Genaro Alonso explicó que es la institución academíca "debería de presentar una propuesta atendiendo a las consideraciones propuestas, pero la Universidad todavía no lo ha hecho". El Consejero matizó que desde Educación "esperamos y deseamos poder autorizar el grado, pero tenemos que ver esas modificaciones pertinentes", apuntó.