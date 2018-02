La Fiscalía investigará si una cacería causó las heridas del osezno "Beato"

La Fiscalía investigará las causas de las heridas del oso "Beato". El osezno, que apareció con una lesión en una pata y que fue capturado en Cabezón de Liébana (Cantabria), continúa su recuperación en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre en Villaescusa, y aún no se sabe si podrá volver a su medio natural tras su recuperación.

Guillermo Palomero, presidente de la Fundación Oso Pardo, solicitó al ministerio público que abra una investigación para resolver cuáles fueron las causas que provocaron la herida del esbardo en una pata. A la solicitud se adhirió el colectivo Ecologistas en Acción, que también exige que se haga un peritaje y que se estudie el caso.

Palomero asegura que la actitud del Gobierno de Cantabria en el caso de "Beato" está siendo "opaca y muy distinta a lo esperado", y es que no está informando a la Fundación Oso Pardo de la situación clínica en la que se encuentra el esbardo. "Es algo atípico, estamos a la espera de los informes veterinarios que hemos pedido formalmente a la Consejería de Medio Rural de Cantabria ante la falta de información". Además, aclara Palomero que fueron precisamente ellos, los expertos de la Fundación Oso Pardo, los que "insistimos en que se capturase al animal, ya que estaba merodeando por el pueblo, cruzaba la carretera y esto podría generar problemas. Pero ahora necesitamos que la Fiscalía esclarezca las circunstancias que han provocado una herida en la pata del osezno. Es muy raro que un oso de esa edad no esté en compañía de su madre, y tememos que la lesión sea consecuencia de una cacería".

El presidente de la FOP sigue defendiendo que lo ideal sería que el animal se pudiera "reinsertar al medio natural", pero prefiere ser cauto, ya que "no conocemos cómo se encuentra ahora". De no poder llevarse a cabo su reinserción al medio natural, ya que hay animales que no se adaptan tras pasar mucho tiempo en contacto con los humanos, "habrá que buscar un lugar donde las condiciones para el oso sean de máxima calidad". Palomero, que reconoce que la última decisión sobre qué hacer con el oso es competencia de la Administración, lamenta que se les haya "apartado" del caso, cuando desde la FOP llevan años de lucha por la conservación del oso pardo cantábrico y han sido ellos los que han asesorado siempre a las administraciones en estos casos.