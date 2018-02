Lastra anuncia una iniciativa para instar al Gobierno a liberar el peaje del Huerna en 2021

El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, ha anunciado esta mañana el impulso de una iniciativa en la Junta para emplazar al Gobierno de España a rescatar el peaje de la autopista del Huerna en 2021. Se trata de una reacción a la enmienda en la que el Ejecutivo central propone no prorrogar los peajes que vencen en esa fecha y reclama incorporar a esa iniciativa a la conexión de Asturias con la Meseta, dejando así sin efecto la última ampliación del pago, que lo prolongó por 29 años, de 2021 a 2050.

El grupo socialista en la Junta registrará esa iniciativa, anunció Lastra, buscando un acuerdo político en el parlamento asturiano alrededor de un intento de "evitar un agravio. Si España queda libre de peajes, Asturias debe quedar libre de peajes", aseguró.

Reconoció Lastra que la liberación fue un compromiso finalmente no satisfecho del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que propuso una vía alternativa para dejar al Huerna sin peaje, pero "nadie llora por la leche derramada", concluyó.

Por su lado, el diputado en el Congreso Segundo González, de Unidos Podemos, ha calificado hoy de "macroestafa contra los asturianos" la ampliación del peaje del Huerna de 2021 a 2050, decidida en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar, del PP. Y el hecho de que se haya superado el plazo máximo establecido por la legislación para que el Gobierno de Mariano Rajoy le entregue la documentación referente a la ampliación del plazo le lleva a "sospechar que el PP tiene mucho que ocultar" en este asunto.

González ha destacado que el PP presentó una enmienda para que el Estado no prorrogue la concesión de aquellas que vencen entre 2018 y 2021, "un cambio de criterio que podría haber afectado a la autopista del Huerna (cuyo peaje finalizaba inicialmente en el año 2021) si no fuera porque el Gobierno del PP, con Álvarez-Cascos como ministro de Fomento y Rato como titular de Economía, decidió en el año 2000 ampliar la concesión hasta 2050 mediante Real Decreto sin justificación aparente".

Por ello, González ha instado a PP, Foro y PSOE a "dejar de pelearse por ver quién es el responsable de que los asturianos y asturianas sigan pagando 13,15 euros cada vez que cruzan El Negrón, porque los tres son los responsables. El PP, por prorrogar la concesión en el año 2000; Foro porque fue su presidente, Álvarez-Cascos, el principal responsable de esta prórroga; y PSOE por incumplir la promesa electoral que Zapatero hizo en 2004".

Además, ha indicado que hace más de dos meses que Unidos Podemos solicitó información al Gobierno sobre la autopista del Huerna, "y determinar si la prórroga que se aprobó en el año 2000 está debidamente justificada". El parlamentario ha acusado al Gobierno de incumplir los plazos establecidos para proporcionar esta información, lo que le hace sospechar que tenga "mucho que ocultar sobre la procedencia de esta prórroga, que apunta a ser otra macroestafa contra la ciudadanía asturiana".

Mientras tanto, el secretario de Planificación Territorial, René Suárez, ha denunciado hoy que la decisión de no liberar el peaje de la autopista del Huerna (AP-66) supone "un agravio y una hipoteca" al futuro de los asturianos, porque "frena el progreso de la región"

La Federación Socialista Asturiana (FSA) acusa al PP de "reírse de los asturianos" al anunciar la presentación de una enmienda para liberar el peaje de varias autopistas de peaje cuyas concesiones vencen en 2021 pero de la que ha quedado excluida el peaje del Huerna.

René Suárez considera "indispensable no olvidar" que con la ampliación en el año 2000 del plazo de la concesión de la autopista del Huerna hasta el 17 de octubre de 2050 "las y los asturianos, que ya llevamos 42 años sufriendo el peaje en la única vía de alta capacidad con la Meseta, gracias al Gobierno del PP veremos cómo se alargará la concesión hasta los 75 años, una de las más prolongadas de la historia de España".

Según Suárez, la decisión tomada por un Gobierno del PP, "en el que Cascos tenía responsabilidades, primero como vicepresidente y después como ministro de Fomento", supone "un agravio y una hipoteca a nuestro futuro porque frena el progreso y la competitividad económica de Asturias".

El secretario de Planificación Territorial de la FSA-PSOE hace notar las diferentes posiciones políticas de PSOE y PP respecto a las autopistas de peaje. Así, ha explicado, mientras el PSOE defiende que "a partir de que se cumpla la concesión de las actuales autopistas de peaje, no se volverá a prorrogar ni se planteará una nueva concesión, por lo que a partir de ese día los que circulen por ellas lo harán libre de peajes", la posición del PP "indica que no se prorrogarán y deben revertir al Estado hasta que determinen su gestión". "No solo eso", ha señalado Suárez, "es necesario hacer un análisis de las autopistas en peaje cuya concesión está en vigor para revisar los peajes agraviantes y analizar las fórmulas para eliminar ese agravio, a través de bonificaciones y/o alternativas de calidad para evitar desigualdades manifiestas".

"La enmienda del PP no es casual", según Suárez, que ha denunciado que su presentación es para "no mostrar la debilidad que supondría quedarse solo en una votación en el Congreso en relación a dicho asunto" y, además, en su opinión, el PP "pretende generar una cortina de humo derivando el debate de las autopistas de peaje a la eliminación de prórrogas, mientras, con una auténtica falta de transparencia y opacidad, rescatan a concesionarias".

Hoy mismo, el Consejo de Ministros ha tomado razón de la incoación del expediente de resolución de siete contratos de concesión de autopistas y ha autorizado al delegado del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje para que pueda dictar medidas provisionales encaminadas a determinar la fecha en la que la empresa pública SEITTSA, dependiente del Ministerio de Fomento, se hace cargo de la gestión de cada una de las autopistas de peaje. El Ministerio de Fomento ha iniciado la resolución administrativa de los siete contratos de concesión porque las sociedades concesionarias se encuentran en fase de liquidación dentro de los procedimientos concursales. Las carreteras afectadas son la Radial 2, Radial 3 y 5, Radial 4, M-12, AP-36 (Ocaña-La Roda), AP-7 Circunvalación de Alicante y AP-7 Cartagena-Vera.