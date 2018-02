Barbón cree "privados" los mensajes de boicot al Presidente y elude condenarlos

"No todo vale. Yo nunca revelo una conversación privada, ni presencial ni telefónica, por eso no voy a valorar algo que vulnera la privacidad", dijo ayer el secretario general de la FSA, Adrián Barbón. La revelación de los mensajes de móvil en los que cargos del PSOE de Mieres y del SOMA planteaban boicotear la entrega de un premio al presidente del Principado, Javier Fernández, fue ayer la comidilla en la delegación asturiana al comité federal del partido, en Madrid.

Barbón censuró que haya trascendido la conversación, pero no condenó la maniobra que debatían algunos dirigentes del partido y el sindicato para plantar a Fernández en el acto de entrega de la medalla del colectivo "Mierenses en el Mundo". "Que el Whatsapp de un grupo de militantes, no de un órgano de partido, trascienda y se convierta en objeto de debate público es vulnerar todo límite en política. No todo vale y no creo que la gente de la calle lo entienda. Es algo que carece de importancia", dijo Barbón.

El secretario general de la FSA reconoció que el partido "ha pasado por momentos gravísimos de tensión interna, pero yo, como secretario general, estoy intentando desde el minuto uno unir al partido y creo que lo estoy consiguiendo". Barbón rechazó plantear cualquier tipo de sanción a los interlocutores en el grupo de mensajería (el partido aprobó ayer el reglamento que recomienda a los militantes un uso correcto de las redes sociales), pero sí se preguntó si debía hacerlo "con quien lo filtró". "Hoy lo he consultado con juristas y es un ámbito de privacidad. No valoro conversaciones privadas, me parezcan lo que me parezcan, primero porque creo que eso no le gusta a la sociedad asturiana y porque creo que en el debate político no todo vale".

Preguntado sobre si tenía previsto asistir al homenaje a Javier Fernández, fijado para junio, afirmó: "No tenía conocimiento ni me han invitado. Mi agenda se cierra con pocas semanas de antelación así que no sé si podré. A la vista está que mi agenda es completa y cercana a los militantes".

La polémica conversación, revelada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, se produjo en un grupo de mensajería con unos 50 miembros y en ella intervinieron, entre otros, el exalcalde de Mieres Luis María García; el secretario de organización del SOMA, José Luis Fernández Roces; el exconcejal socialista Dimas Martínez Fernández, y el secretario de organización de la agrupación mierense, Eduardo Martín. Los intervinientes proponen, incluso, que la ejecutiva local del partido oficialice el plante de cargos socialistas al Presidente.

De todos los participantes, únicamente el exalcalde de Mieres Luis María García quiso dar la cara ayer. "Públicamente nunca hubiera dicho eso, pero no reniego de lo que dije en lo que creía que era el ámbito privado. Podría haber dicho algo parecido en público, pero con otras palabras". "Mi desprecio más absoluto a todos ellos, premiados y premiadores", escribió García en uno de los mensajes.

El exregidor dio cuenta de que su postura política "está clara" y criticó la presencia en el grupo de "algún malnacido que falta o falla a la confianza en el ámbito en el que estábamos en ese momento, que es una red privada". El resto de integrantes en la conversación, como el exconcejal socialista Dimas Martínez, la secretaria de la Agrupación Socialista de Mieres, Ana Cachero; o el secretario de Organización del SOMA, José Luis Fernández Roces, descartaron ayer hacer alguna declaración al respecto. Tampoco lo quiso hacer la presidenta de la Asociación Mierenses en el Mundo, Loli Olavarrieta, cuya entidad concedió la medalla de oro al presidente del Principado, Javier Fernández.

Ausencia del Presidente

Javier Fernández, expresidente de la gestora del PSOE, no acudió ayer al comité federal socialista, en el que tiene sitio como presidente autonómico. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se refirió a él en una intervención que dedicó a todos los líderes autonómicos. En su discurso de apertura, Sánchez reconoció "el valor de la fraternidad en Asturias, con Javier Fernández, ejemplo de cohesión social con su salario social básico".

Quien sí se refirió explícitamente a la ausencia de Fernández fue el secretario general de los socialistas asturianos, Adrián Barbón. De los trece representantes asturianos faltaron el presidente autonómico y el alcalde de Oviedo, Wenceslao López. "Javier Fernández ya no es el secretario general de la FSA y entiendo que entre sus prioridades esté atender a sus labores institucionales como presidente". Como él ha dicho, se está centrando en lo que resta de legislatura para sacar adelante el proyecto de gobierno de Asturias y cumplir con el programa electoral con el que nos presentamos". "Es algo que entiendo perfectamente y tiene el respaldo del partido para hacerlo así", señaló Adrián Barbón, quien no quiso ahondar en polémicas.