El PP apoyará las peticiones al Gobierno central para que no haya peaje en el Huerna

Evitando hablar de "agravios" y esquivando acusaciones directas al Gobierno, el PP asturiano ha prometido esta mañana "apoyar claramente que Asturias se quede de una vez por todas sin peaje". El secretario general de los populares en la región, Luis Venta, ha eludido expresamente la nomenclatura de su incorporación al "frente" que promueve el PSOE, pero no ha podido dejar de decir que respaldarán "las decisiones políticas" para el impulso en esta dirección, para que "más pronto que tarde Asturias deje de ser la única comunidad autónoma que tiene que pagar peaje para salir". Ha asumido Venta que el momento oportuno ha llegado ahora que el Gobierno central tiene sobre la mesa un procedimiento de rescate de las autopistas de peaje cuya concesión finaliza antes de 2021, así que la posición es en sus grandes líneas la misma que defiende el PSOE en la Junta y el Gobierno del Principado respecto a la necesidad de acabar con el peaje, si bien Venta no ha querido esta mañana poner fecha exacta. "Llevamos muchos años pagando", ha dicho, "hemos llegado a un punto en el que se puede retomar". Y el Gobierno lo sabrá de boca de los populares asturianos: "Tenemos comunicación y conocerán nuestro parecer", ha dicho, porque "no tenemos que preguntar a nadie para defender los intereses de los asturianos".

No hay fisuras pues entre las fuerzas políticas asturianas si incluso el partido que gobierna en el Estado se postula a favor del fin del peaje del Huerna. Luis Venta ha querido dejar al pasar, eso sí, un recado para la "hipocresía" el consejero de Infraestructuras Fernando Lastra, "que aplaudía con las orejas cuando José Luis Rodríguez Zapatero decía que iba a suprimir el peaje del Huerna" y que ahora trata de liderar una ofensiva política para la liberación del canon por cruzar en coche de Asturias a la Meseta".

El número dos de los populares asturianos también se ha referido a la "cumbre" autonómica que mañana reunirá en León a los presidentes de Asturias, Galicia y Castilla y León y a las conversaciones que dos dirigentes del PP (el castellanoleonés Juan Vicente Herrera y el gallego Alberto Núñez Feijóo) y dos socialistas, el asturiano Javier Fernández y el aragonés Javier Lambán, volverán a mantener entre otros asuntos para pactar una postura común respecto a la inminente reforma del modelo de financiación autonómica. "Mariano Rajoy ha dicho que habrá nuevo sistema de financiación cuando el PSOE esté de acuerdo", ha subrayado Venta. "Ojalá Javier Fernández se ponga a tiro defendiendo los intereses de los asturianos y no plegándose a los de otros socialistas como los de Andalucía o Valencia. Para eso es para lo que el PP le ha dado carta blanca".