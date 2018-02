Ganga inmobiliaria en la red, timo seguro

Yo no soy tonto, dice una campaña publicitaria de una cadena de venta de electrodomésticos e informática. Pues cuidado con no caer en las trampas que pululan por internet. Si alguno de ustedes anda buscando piso en alguna de las ciudades asturianas, probablemente se dé cuenta de que, entre tanta casa que ofrecen los principales portales de internet, aparecen unos pisos de lujo, perfectamente amueblados, como si fuesen a ser portada de una revista de decoración, y que encima ofrecen todos los servicios. Plaza de garaje, electrodomésticos, red wifi y todo ello por un precio irrisorio, una media de ciento cincuenta euros por debajo de otros inmuebles de la zona. ¿Quién será el tonto que no lo ha visto antes que yo?, se preguntarán. Ahora empieza la historia. Cuando uno intenta ponerse en contacto con el propietario, resulta que llegan las disculpas. A los cinco minutos de enviarle el correo electrónico, porque no dejan número de teléfono, el supuesto propietario responde que vive fuera, en Inglaterra, Austria o Portugal, y que no hay ningún problema con el inmueble. Para disimular sólo piden una cosa..., no quieren mascotas. ¡Cómo para rayar ese parqué impoluto!

Pero cuando se les vuelve a insistir para ver el piso antes de decidir si se firma el alquiler definitivo, entonces los "supuestos" propietarios comienzan a lanzar una retahíla de disculpas. "Lamentablemente, no tengo ningún amigo u otra persona en España que pueda concertar una cita contigo. Para que el proceso de alquiler sea más fácil para los dos, me gustaría usar Airbnb ya que actualmente están administrando mi propiedad. Requerirán el bono de alquiler + garantía del primer mes (320,00 euros + 640,00 euros = 960,00 euros) para confirmar la reserva". Ésta es la respuesta emitida por uno de los estafadores a una solicitud realizada por LA NUEVA ESPAÑA.

Dacio Alonso, presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, explica que se trata de una "estafa en toda regla". Añade que "el único impedimento es que sólo él tiene las llaves y para poder enviártelas necesita que le demuestres un verdadero interés en el inmueble. Para ello solicita que le adelantes parte de la fianza o alguna mensualidad mediante alguna empresa de envío de dinero, tales como Money Gram, Western Union o similares, y que a través de ellas se haría el envío también de las llaves. Todo esto sin que la persona interesada tenga forma de visitar el inmueble hasta recibirlas". La Unión de Consumidores alerta de que "nunca se debe adelantar el dinero sin haber visto el inmueble".

Los estafadores explican que en realidad están interesados en que una persona responsable les cuide el piso, y que esto es más importante que el beneficio económico, de ahí que el precio sea tan barato. Otra mentira.

También pueden proponer que la gestión de pago se haga a través de portales de anuncios en los que no existe ningún tipo de intermediación entre anunciante y propietario. Remiten a un enlace a una web falsa en la que se suplanta la identidad del portal de anuncios y desde allí continúan engañando al interesado haciendo creer que el proceso se llevará a cabo con ellos. El pago también suele ser a través de empresas de envío de dinero. "Una vez el interesado envía el dinero, el timador desaparece dejando de contestar a los correos y si se acude a la dirección en la que estaba supuestamente el inmueble, éste no existe", concreta Alonso.

Los chollos no son fáciles de encontrar, pero recuerden que internet es un coladero de falsas gangas. Mejor sigan buscando.