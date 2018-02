Ibarra, sobre el intento de boicot a Javier Fernández: "Se han saltado todos los límites"

El expresidente socialista de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, considera que "se han saltado todos los límites" en el partido, con el intento de boicot de cargos del PSOE de Mieres y del SOMA a un acto del presidente del Principado, Javier Fernández.

En un artículo publicado en el diario "El País", Ibarra señala que "después de lo ocurrido en Asturias, donde cargos del PSOE y del sindicato SOMA pretendieron boicotear al presidente Javier Fernández en un acto en Mieres, se han saltado todos los límites y ya nadie está libre de cualquier arremetida, por muy brillante y honrada que sea su hoja de servicio al PSOE y a la democracia".

Ibarra utiliza la polémica suscitada por la conversación en un grupo de Whatsapp revelada por LA NUEVA ESPAÑA para analizar en su artículo la situación que atraviesa el PSOE y que titula "Estar a la altura".

A los hechos también se ha referido el expresidente del Principado Antonio Trevín en un artículo publicado en este periódico y que titula "Perdónalos, Javier". "No saben lo que dicen. Ni dónde lo dicen", señala Trevín en su texto, en el que destaca: "Tú, Javier, con más de 17 años de liderazgo orgánico y casi seis de Presidente en Asturias, eres ya uno de los representantes más significativos del histórico socialismo asturiano".

Trevín concluye su artículo asegurando que él mismo acudirá a la entrega del premio "Mierenses en el mundo" a Javier Fernández, prevista para el próximo junio.

La respuesta a la polémica la dio ayer el presidente asturiano al afirmar que no asistirá el próximo domingo, por primera vez en 17 años, al acto de homenaje a Manuel Llaneza que cada año organiza el sindicato minero SOMA



"No voy a ir a los lugares en los que no se me estima o no se me aprecia", aseguró. "No voy a contribuir a nada que divida al partido, ni por supuesto a nada que vaya a envenenar el acto de convivencia y de respeto de la organización", añadió. El Presidente recalcó que ya no es secretario general: "Por tanto, no voy a ir", dijo tras rechazar valorar el contenido de la conversación.

El sindicato ha enviado invitaciones tanto al PSOE como al Gobierno, con lo que espera sí acudan la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra; el secretario general de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, o la secretaria de Organización de la FSA-PSOE, Gimena Llamedo, entre otros.

La conversación en un grupo de Whatsapp revelada por este periódico ha agitado a un PSOE cuya tensión interna se encuentra a punto de la ebullición.

Los mensajes fueron enviados a un grupo de unos 50 miembros y constatan un intento de boicotear la entrega al Presidente del premio que concede la asociación "Mierenses por el mundo". "Sobre eso no quiero decir nada", afirmó de forma seca y en tono severo ayer Javier Fernández.

En la conversación publicada por LA NUEVA ESPAÑA participan entre otros el exalcalde de Mieres Luis María; el exsecretario de organización del SOMA, José Luis Fernández Roces; el exconcejal socialista Dimas Martínez y el secretario de organización mierense, Eduardo Martín. Incluso proponen que el plante al Presidente se debate en una reunión de la ejecutiva local.

El secretario general de la FSA, Adrián Barbón se refirió al asunto el pasado sábado en el comité federal del partido. Censuró que haya trascendido la conversación pero no condenó las intenciones. "Que el Whatsapp de un grupo de militantes, no de un órgano de partido, trascienda y se convierta en objeto de debate público es vulnerar todo límite en política".