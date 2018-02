Martínez cree "inconcebible un boicot desde el PSOE a un presidente socialista"

El Consejero de la Presidencia del Principado se dice "convencido, completamente seguro, de que en ningún caso se produciría un boicot a un presidente socialista" en Asturias. "Me parecería inconcebible que eso pudiera producirse desde una agrupación socialista y estoy completamente seguro de que nunca se llegaría a sustanciar". Guillermo Martínez ha valorado de este modo, sin entrar de lleno en la polvareda levantada dentro del PSOE, los mensajes que dirigentes socialistas de Mieres y del sindicato minero SOMA incluyeron en un grupo de Whatsapp animando a boicotear la entrega a Javier Fernández de la Medalla de Oro de la asociación "Mierenses en el mundo". El portavoz del Gobierno autonómico garantizó que el Ejecutivo estará representado el domingo en el acto de homenaje a Manuel Llaneza, fundador del SOMA, aunque sin desvelar quién asistirá. El presidente del Principado, ya aseguró el pasado lunes que no asistirá, aduciendo que ha dejado de ser secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), pero también que "no voy adonde no se me estima".

Guillermo Martínez hizo estas manifestaciones al final de la reunión de esta mañana del Consejo de Gobierno del Principado, donde también salió de algún modo al paso de otro conflicto interno del partido, el provocado por las críticas del Gobierno socialista de la Comunidad Valenciana a la comunión de intereses sobre financiación autonómica firmada el pasado lunes en León por los presidentes de Asturias, Galicia, Aragón y Castilla y León. El encuentro y la declaración conjunta no son, ha precisado Martínez, "ningún frente", porque no se construye contra nadie, sino en defensa de los intereses de los ciudadanos de esas cuatro autonomías.

Sobre las críticas del consejero de Hacienda de Valencia, Vicent Soler, considerando "marginal" la pretensión del cuarteto de León de hacer primar la dispersión de la población en el cálculo de la futura financiación autonómica, Martínez ha asegurado que "a nadie debería extrañarle que comunidades con problemas comunes se unan en la defensa de esos intereses. No creo que defender la igualdad en la prestación de los servicios públicos en todo el país sea un asunto marginal. A nosotros nos parece esencial. El Principado defiende la solidaridad interterritorial y la igualdad en la prestación de los servicios públicos en todo el Estado".