"No veíamos nada, era un infierno", relatan los vecinos de El Berrón

"No veíamos nada, era un infierno. No nos dio tiempo ni a coger un pañuelo". Con estas palabras y lágrimas en los ojos resumía Félix Lomo, vecino del tercer piso del número 3 de la calle Río Magostales del Berrón el trágico suceso vivido en el inmueble de madrugada. Un incendio en el cuarto de contadores del edificio acabó con la vida de un hombre de 41 años y dejó varios heridos graves, entre ellos la hija del difunto, que se encuentra ingresada en el unidad de grandes quemados del hospital de Getafe. También resultó herida grave una muje de 84 años. Todo empezó, según las primeras hipótesis, en el cuadro de contadores del edificio.

Los vecinos no saben ahora cuando van a poder volver a sus casas. No tienen luz y "nadie se hace cargo de nada". "Llamamos a la compañía y nos dice que de la puerta para adentro es cosa nuestra, ahora hay que pelear con lo seguros. Aqui tiene que haber responsables de lo que pasó", aseguraba esta mañana aún conmocionado Félix Lomo. Él pudo salir del edificio pero su vecino del tercer no tuvo tanta suerte. "Es una desgracia porque aquí nos conocemos todos. Ellos no llevaban toda la vida aquí pero los veíamos a diario a toda la familia", señaló este vecino de El Berrón.

"Al salir al descansillo encontramos la Policía y los Bomberos, había muchísimo humo", relató. Las primeras hipótesis apuntan a que el hombre ahora fallecido se despistó y en vez de bajar al portal siguió la escalera hasta el cuarto de contadores en donde se había iniciado el fuego. De ahí ya no pudo salir con vida.

"Despertamos a base de puñetazos. Cuando vi los bomberos en casa quedé asustado", aseguró uno de los vecinos. "No nos enteramos de nada. La peor parte se la llevó ese chaval y su familia, afirmaba otro.

La renovación se los contadores del portal número 3 de la calle rio Magostales el pasado verano no fue suficiente para evitar la tragedia aseguran quienes residen en el inmueble.

La Sala 112 del SEPA (Servicio de Emergencias del Principado de Asturias) movilizó a efectivos de Bomberos de los parques de La Morgal, San Martín del Rey Aurelio y Villaviciosa y al Jefe de Zona Centro. Cuando los bomberos llegaron al lugar, en un primer momento la dotación desplazada desde La Morgal, parte de la dotación se dirigió a la zona donde se encontraba el origen del incendio localizando a tres personas, la fallecida y las dos heridas que fueron rescatadas por los bomberos. Mientras, la otra parte de la dotación colocó un ventilador en el hueco de la escalera para liberar de humo la zona y evitar que si había más gente intentando bajar resultase intoxicada. Una vez ventilado el hueco de la escalera y sofocado el incendio se procedió a evacuar el edificio, al menos unas 30 personas.

A las 03.19 horas el Jefe de Zona, al frente del operativo, da por controlado el incendio. Informa que hay un fallecido y que la Policía Nacional se hace cargo de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver. Solicita la presencia en el incidente de técnicos de la compañía suministradora de electricidad para que revisen el estado en el que ha quedado la instalación.

Tras realizar varias mediciones con el explosímetro y comprobar que no había monóxido en el inmueble, a las 03.48 horas informan que están permitiendo a los vecinos regresar a sus viviendas.

A las 04.33 los bomberos comienzan a retirar a sus respectivas bases. En el lugar permaneció, hasta la llegada del técnico de la compañía eléctrica, el Jefe de Zona Centro.

Hasta el lugar, además del mando, se desplazaron 11 efectivos de Bomberos del SEPA con 6 autobombas, una de ellas nodriza y una autoescalera.

El SAMU envió los equipos médicos de las UVIS-móviles de Oviedo y Langreo, el equipo de Atención Primaria de Noreña y tres ambulancias de soporte vital básico.

El incidente, además de la Policía Nacional, también se puso en conocimiento de la Policía Local.