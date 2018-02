El Ejército de Xi´an invade las aulas

Desde hace unos días un guerrero de Xi'an hecho con goma eva vigila uno de los pasillos del colegio Internacional Meres, su pose formal con las manos cruzadas indica que se trata de un general y su altura supera a la de los alumnos que se cruzan con él. Es la adaptación de la exposición "Terracotta Warriors" que han hecho los alumnos de 1.º de la ESO. Héctor Mora descubrió a los guerreros de Xi'an" a través de la televisión pero nunca imaginó estar tan cerca de ellos, hace unas semanas él y sus compañeros pudieron viajar a Oriente sin salir de Oviedo. "Hemos trabajado en clase la historia de China y Mesopotamia, nos parece muy interesante ver sobre el terreno aspectos que de otra forma quedarían en el ámbito puramente teórico", explica Tamara Carrio, profesora de historia del centro.

A través de textos elaborados en inglés y español, los estudiantes muestran a sus compañeros lo que han aprendido en la visita a la muestra que organiza LA NUEVA ESPAÑA. "Fuimos recopilando información para hacer paneles y folletos, los guerreros de terracota son muy importantes en la historia", explica Celia García.

La altura y el peso de las réplicas que pueden contemplarse en Los Prados son dos de los elementos que más llamaron la atención a los estudiantes. "No me los imaginaba tan grandes, pesan 300 kilos y miden dos metros", destaca Antonio González. "No hay dos guerreros iguales y las figuras originales tenían color", detalla Antonio González, autor de un guerrero de papel a tamaño natural que completa la muestra.

Un piso más arriba los alumnos de 3.º terminan las miniaturas de arcilla que han hecho en clase de tecnología. "Hemos trabajado con ellos desde diferentes ámbitos para que entiendan la importancia de estos hallazgos porque hay que recordar que 2018 es el Año Europeo del Patrimonio Cultural", argumenta Zaida Hernández-Úrculo, profesora de geografía e historia.