La Audiencia suspende el juicio de Villa

La sección tercera de la Audiencia Provincial ha decidido suspender el juicio por apropiación indebida contra José Ángel Fernández Villa y Pedro castillejo, con el fin de dar tiempo a los peritos para que elaboren sus informes caligráficos y económicos. El tribunal ha pedido al letrado de la administración de justicia que fije una nueva fecha a la mayor brevedad posible. El juicio iba a celebrarse este lunes

El tribunal había autorizado la realización de varios informes caligráficos y económicos que difícilmente podían estar listos antes del 5 de marzo, fecha prevista para el juicio a José Ángel Fernández Villa y Pedro Castillejo por apropiarse de 546.000 euros. El martes, la letrada de Villa, Ana García Boto, pidió a la sección tercera de la Audiencia Provincial que suspenda el juicio oral "para no vulnerar el derecho al juicio justo y debido, con igualdad de armas e indefensión".

Tanto el perito caligráfico Francisco Diego Llaca como el asesor fiscal y contable Adolfo Suárez Fueyo han indicado a la letrada que les es imposible realizar los informes antes del inicio del juicio. Llaca necesita de quince a veinte días. Suárez pide cuarenta. A esto, la letrada añade "la falta de documentación interesada para realizar" las periciales. Y es que, aparte de que la defensa no ha podido acceder a documentos requeridos al SOMA, no se han llevado a cabo las transcripciones de las testificales y declaraciones de investigados acordados por la sala. Boto señala que "los retrasos y las omisiones en la entrega de los documentos no son responsabilidad de esta defensa". La respuesta del tribunal podría demorarse hasta el mismo día del juicio.

Ahora se dará un nuevo plazo para el juicio, pero los letrados no las tienen todas consigo, y es posible que entonces, la defensa de Villa pida la suspensión por motivos de enfermedad del exsecratario general del SOMA.