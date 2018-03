La Academia quiere que haya clases de llingua a los 3 años y que la usen los diputados en la Junta

En un perfecto asturiano el Rector inauguró ayer en el Aula Magna del edifico histórico de la Universidad de Oviedo el seminario "Oficialidá, el camín constitucional de futuro pal asturianu". Un foro donde el presidente de la Academia de la Llingua, Xosé Antón González Riaño, desgranó las medidas que propone la ALLA para que se lleven a cabo ahora que "la oficialidad está más cerca que nunca". Entre ellas, oficializar el uso del asturiano en la Junta General del Principado o impartirlo desde Infantil a los alumnos para que "los escolares tengan actitudes positivas con esta lengua".

Otras medidas que defendió Riaño son la edición bilingüe del "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA), así como el "Boletín Oficial de la Junta del Principado", y llevar a cabo las rotulaciones externas en asturiano de las consejerías. Según Riaño, existen también algunos desajustes en la toponimia de las localidades y pueblos de Asturias que habría que corregir y debe de promocionarse "el uso de los topónimos en asturiano".

El presidente de la Academia de la Llingua, que sucedió a Ana Cano en el cargo el 23 de marzo de 2017, manifestó la necesidad de crear una unidad de traducción o, más bien, ponerla en funcionamiento, ya que esta actuación ya viene recogida en la Ley de Uso del Asturiano de 1998. Otra medida es ofrecer cursos para todos los funcionarios, no sólo los del cuerpo docente, para su formación en asturiano, que se llevaría a cabo en el Instituto Adolfo Posada, donde actualmente se forman en asturiano los maestros y profesores de Asturias.

Además, explicó Riaño en su conferencia, que fue la que abrió este seminario que continúa hoy, "hay que fomentar el uso del asturiano en los medios de comunicación públicos, ya sea con un canal en asturiano o con la conjugación del castellano y el asturiano en la programación habitual". En cuanto a la publicidad institucional que financie el Principado, ésta "debe de ser en asturiano en todos los medios de comunicación", reseñó el presidente de la ALLA.

También explicó Riaño que es necesario que las páginas web institucionales tengan traducción en asturiano, así como todos los folletos o formularios institucionales, y apostó por que el asturiano sea la lengua en la que se hable en la Junta General del Principado, y que todos los asturianos puedan interaccionar con la Administración tanto usando "el asturiano como el gallego-asturiano o Eo-naviego, propio de la zona occidental de Asturias entre estos dos ríos". Es decir, que todos los ciudadanos de Asturias puedan presentar un escrito oficial en asturiano o Eo-naviego y que esto no suponga ningún impedimento de comunicación.

En el seminario celebrado ayer fue palpable la buena conexión entre la Academia de la Llingua y la institución académica, y Xosé Antón González Riaño no tuvo reparos en asegurar, en una sala llena hasta la bandera, que "la Universidad de Oviedo ya tiene hechos sus deberes en lo que se refiere a la dignificación de la llingua". Aun así, considera el presidente de la Academia de la Llingua que es necesario "reconocer la especialidad docente de asturiano tanto para los maestros como para los profesores que imparten clase en Primaria y en Secundaria".

Otros elementos que defienden desde la ALLA para la promoción del asturiano es crear certámenes de teatro en llingua o llevar a cabo encuentros con las empresas discográficas y audiovisuales para que promocionen música en asturiano.

Durante la presentación del acto también hubo críticas al PP y a Ciudadanos por no apoyar la oficialidad del asturiano en la región. "Algunos faltan hoy aquí", dijo el Rector en referencia a los dos grupos políticos, para acabar su presentación añadiendo que tal y como dijo el antiguo rector de la Universidad Leopoldo Alas "la ambición hace que queramos ampliar horizontes, pero esto no quiere decir que el talento no pueda venir de las provincias".

El seminario continúa hoy con una mesa redonda en la que representantes de diferentes concejos donde hay distintas modalidades del asturiano explicarán cómo se comunican con normalidad, y se analizará el modelo de oficialidad que necesita Asturias.