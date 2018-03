El PP carga contra el Rector por sumarse a la "imposición" del asturiano en la región

El Partido Popular carga contra el rector de la Universidad de Oviedo, al que acusa de sumarse a la "imposición" del asturiano en la región.

La polémica surge porque este viernes Santiago García Granda abrió en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo el seminario "Oficialidá, el camín constitucional de futuru pal asturianu". El Rector, que defendió la celebración de este tipo de debates en torno a la oficialidad del asturiano en la región, hizo su presentación en asturiano, y además afeó al PP y a Ciudadanos que no se sumasen a participar en el debate, donde sí que estuvieron ayer presentes representantes de PSOE, IU, Foro y Podemos.

El secretario general del Partido Popular de Asturias, Luis Venta, considera que el Rector se ha posicionado a favor de la oficialidad, una cuestión que desde el PP consideran una "imposición". Venta dice que el Rector debe mantener "una posición neutral, ya que hay gente a favor y en contra de la oficialidad en la Universidad".

Como institución, la Universidad de Oviedo aún no ha tomado una decisión, aunque, según manifestó Santiago García Granda, en caso de que las organizaciones que luchan por dotar de máximo rango al asturiano remitan una propuesta al claustro, ésta se debatirá el próximo 13 de abril. Venta asegura que las medidas que se proponen desde la Academia de la Llingua Asturiana suponen un "despilfarro económico y un gasto no productivo que no corresponde al interés general de los asturianos".

En contra de los números que echa el PP están los datos económicos que aportó ayer durante su conferencia en este seminario el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo Xosé Alba Alonso. Durante su exposición, Alba Alonso desgranó datos en los que se puede corroborar que comunidades como País Vasco o Navarra, ambas con lengua cooficial, se encuentran a la cabeza del productor interior bruto, en contra de la posición de Asturias, que se sitúa a la cola en este análisis. Además, Alba Alonso insistió en que el asunto de la oficialidad del asturiano en Asturias "no es una cuestión económica", y matizó que es muy importante que no se hagan comparativas del coste de la oficialidad en Asturias con el de otras regiones como País Vasco o Cataluña, con las que "no tenemos nada que ver. En tal caso, debemos fijarnos en Galicia". A los que aseguran que hacer oficial el asturiano en el Principado conllevaría un coste de 50 millones de euros, les replicó Alba que esa cantidad no tienen ningún rigor, y, es más, defendió que en la región se están haciendo prácticamente malabarismos, ya que en el último año se destinaron "sólo 60.000 euros a publicaciones en asturiano".

En la segunda jornada del seminario que se celebró ayer participaron representantes de la Junta del Principado de todos los partidos, excepto del PP y Ciudadanos. Por el PSOE tomó la palabra Mari Luz Pontón, responsable de normalización en la ejecutiva de la FSA; el diputado Andrés Vilanova, de Podemos; Concha Masa, de IU, y Pedro Leal, de Foro.