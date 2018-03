Barbón apoya a Pedro Sánchez para "no airear" las diferencias internas del PSOE

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, hace suyo el aviso de Pedro Sánchez a Javier Fernández para "no airear" las diferencias internas del PSOE fuera de los órganos del partido. Barbón confirmó su adhesión a los planteamientos de Sánchez tras mantener una reunión de trabajo con el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, en la que abordaron diferentes cuestiones de la agenda sociopolítica, entre ellas la unidad de los partidos de izquierda, la concertación social y la necesidad de combinar la apuesta por el desarrollo industrial de Asturias con el respeto medioambiental.

"El secretario general, Pedro Sánchez, dijo el lunes que no le gustaba que se airee en público asuntos que se deben tratar en los órganos del partido. Y como yo creo que cuando el secretario general dice algo es de obligado cumplimiento, soy el primero que lo cumple", afirmó Barbón, quien declinó pronunciarse públicamente sobre las discrepancias advertidas por Javier Fernández ante cuestiones como, por ejemplo, el encaje de la plurinacionalidad en el modelo federal acordado en la Declaración de Granada por parte del PSOE en 2013. "Lo que deba decir, lo diré en los órganos del partido", se limitó a comentar Barbón, que tampoco se quiso decantar sobre si es conveniente o no realizar una consulta interna entre la militancia sobre la cooficialidad del asturiano que la FSA asumió en su congreso regional del pasado otoño. "El partido tiene un nuevo reglamento y si cabe, dentro de ese reglamento, podría plantearse. Habría que estudiar si es posible porque es un asunto complejo al ser un acuerdo adoptado en un congreso. Reconozco que ni lo he estudiado ni estoy en ello (...) Corresponde al reglamento y la interpretación que, en su caso, hiciera del mismo la ejecutiva federal", contestó Barbón quien quiso expresar su "solidaridad" con el Rector de la Universidad por las críticas que le lanzó el pasado fin de semana el PP. "El Rector y la Universidad merecen un respeto". El dirigente ugetista, por su parte, admitió que la cooficialidad del asturiano "es una demanda social, a la que cada día se suman más estamentos de la sociedad, y la vamos a defender". Fernández Lanero reclamó al Principado la convocatoria de las reuniones sobre la concertación social, previstas para marzo.