Todos los grados de la Universidad tendrán límite de admisión a partir del próximo año

Los alumnos que se incorporen el próximo curso a la Universidad de Oviedo se encontrarán, como novedad, con límite de acceso a todos los estudios de grado. La decisión está basada en el cumplimiento de las memorias de verificación de todos los títulos y no comprometerá, en ningún caso, según la vicerrectora de Estudiantes, Elisa Miguélez, el acceso a todos aquellos que deseen realizar su formación universitaria en Asturias. "Nunca hubo una demanda que superase a la oferta", garantizó la vicerrectora. Los quince grados que se añaden al listado de los 42 que anteriormente ya contaban con "numerus clausus" vienen a completar el proceso iniciado en los dos últimos años de ir incrementando el número de titulaciones con límite de acceso. Las incorporaciones más recientes fueron todas las ingenierías de Mieres y Gijón, que desde el año pasado comenzaron a funcionar también con "numerus clausus". Según la vicerrectora de Estudiantes, que ayer explicó ante más de dos mil bachilleres asturianos en las Jornadas de Orientación Universitaria el procedimiento de acceso a la Universidad, esta decisión "no debería suponer cambios" respecto al momento actual: "No creo que haya problema para estudiar lo que queráis pero esforzaos en conseguir la mejor nota".

En cuanto a las notas de acceso, la más alta del curso pasado fue, como viene siendo habitual en ejercicios precedentes, la de Medicina, con un 12,370 que es la calificación del último alumno que entró a estos estudios. La del próximo curso podría ser, incluso, superior. "Es orientativa pero no suele variar en estudios con una nota alta", insistió Miguélez quien descartó, no obstante, que los alumnos con idéntica calificación tengan asegurada la plaza. "Ahora es necesaria la preinscripción en los 57 grados", subrayó la vicerrectora, quien explicó que ese proceso se prolongará del 18 de junio al 3 de julio, una vez finalizada la Evaluación de Bachillerato. La primera lista de admitidos se hará pública el día 19 de julio.