Los mejores del MIR eluden el quirófano

Tres de los cuatro son mujeres. Tres de los cuatro no tienen médicos en su árbol genealógico. A los cuatro les gustan más las especialidades médicas clásicas -cuidados intensivos, neurología, pediatría, cardiología, familia...- que las quirúrgicas. Están dispuestos a quedarse en el Principado, pero se irán si en otro lugar les ofrecen una mejor formación...

Cuatro asturianos figuran entre los cien mejores clasificados en el último examen MIR, celebrado el pasado 10 de febrero. Victoria Eugenia Vega Sánchez obtuvo el número 38; María García Vega, el 50; Sara Rodríguez Suárez, el 76; y Rodrigo Albillos Almaraz, el puesto 79 de una prueba de ámbito nacional muy competitiva, en la que 13.233 licenciados en Medicina compitieron para acceder a una de las 6.513 plazas que dan derecho a realizar la especialidad en un centro sanitario español.

Los cuatro han estudiado medicina en la Universidad de Oviedo y han preparado la prueba en la Academia MIR de la capital del Principado. Otra nota común: aseguran que no saben cuántas matrículas de honor han obtenido durante la carrera.

Victoria Eugenia Vega Sánchez cumplió 25 años el pasado lunes, justo el mismo día en el que se filtraron las notas del examen y comprobó que había sacado el número 38. "Fue un gran regalo de cumpleaños", relata a LA NUEVA ESPAÑA desde las islas Krabi (Tailandia), donde está descansando con dos compañeras de la carrera en la Facultad de Oviedo y del curso MIR. Ovetense, estudió en el colegio Gesta 1 y en el instituto Doctor Fleming. "No me esperaba un resultado tan bueno, aunque en la carrera saqué muy buenas notas", señala. Es de las que "siempre iba a clase", y en la Academia MIR siguió las indicaciones de estudio y de descansos, desde junio hasta el día antes del examen". En las próximas semanas, al igual que todos los aprobados en el examen, tendrá que tomar una decisión: "Siempre me ha gustado la neurología, y también la medicina intensiva. No sé si me quedaré en Asturias".

María García Vega ha quedado en el puesto 50. Es de Candás, y estudió en el instituto de esta localidad. Sus padres son médicos. Está de vacaciones en Camboya. "Mis opciones están entre medicina de familia, por el trato con el paciente, pediatría y medicina interna", comenta vía whatsapp. Y añade: "De aquí a la elección pueden pasar muchas cosas".

Rodrigo Albillos Almaraz es de Sama (Langreo), y estudió en el instituto Jerónimo González de esta localidad. En su familia no hay médicos; predominan los maestros. "No me esperaba un resultado tan bueno; mi rendimiento fue mejorando a medida que avanzaba el curso MIR", destaca. Ayer por la mañana estuvo con su compañera Sara Rodríguez en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) hablando con médicos residentes y de plantilla, y con otros que fueron profesores suyos en la carrera. "Estoy dudando entre cardiología, cuidados intensivos... Especialidades médicas, pero con un cierto nivel de intervencionismo", afirma. Y matiza: "Si me voy de Asturias será para coger algo mejor de lo que pueda haber aquí".

Sara Rodríguez Suárez obtuvo el puesto 76. Recibió el pasado mes de noviembre el Premio Fin de Grado al mejor expediente de su promoción de la Facultad de Medicina de Oviedo. Es ovetense y estudió en el colegio Dominicos y la carrera en la Universidad de Oviedo. "No me lo esperaba. El examen fue más difícil que en los últimos años y todos salimos un poco desconcertados. Había incertidumbre. El resultado ha sido una sorpresa tremenda", asevera. Le gustan más las especialidades médicas, por ejemplo pediatría y medicina interna. "No sé si elegiré Asturias. Creo que como muy lejos Madrid, y si no, algún hospital del norte", afirma.