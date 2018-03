Podemos estatal, al corriente de la crisis desatada entre sus diputados de la Junta

La dirección estatal de Podemos sigue de cerca y está al corriente de la crisis desatada entre sus diputados autonómicos en la Junta General del Principado, que tiene como trasfondo las donaciones y la financiación del partido en Asturias además de las discrepancias políticas patentes desde su congreso regional.

La secretaría estatal de finanzas de Podemos tiene información de primera mano sobre las diferencias de criterio, profundas, en las donaciones al partido. Los tres diputados críticos con la gestión de la actual dirección autonómica, Lucía Montejo, Héctor Piernavieja y Rosa Espiño, decidieron hace unos meses acogerse al régimen de donaciones que rige en el resto del país, por el cual el excedente de su salario en la Junta General va directamente a la estructura estatal, que luego transfiere el 75 por ciento al Consejo Ciudadano de Asturias mientras que el 25 por ciento restante va a un fondo de compensación territorial del partido para la acción política en zonas que carecen de recursos propios.

Los otros seis diputados regionales, entre los que se encuentran el secretario general autonómico, Daniel Ripa, y el portavoz parlamentario, Emilio León, destinan todas sus donaciones para proyectos sociales en Asturias, una fórmula que cambiará en los próximos meses porque Podemos ha decidido centralizar sus ingresos a efectos de la contabilidad que deben entregar al Tribunal de Cuentas.

"Vacío total"

La diputada Lucía Montejo comentó en un grupo no oficial de Podemos en la red Telegram que, en su caso, había tomado la decisión de entregar sus donaciones conforme al criterio estatal sobre un salario equivalente a tres veces el salario mínimo (2.207 euros en vez de los 1.965 de los seis diputados del sector oficial de Asturias) porque no estaba de acuerdo en que sus donaciones fueran a una fundación, que convoca los proyectos sociales en la región y a cuyas cuentas no tiene acceso. La conversación en un grupo de Telegram, desvelada ayer por LA NUEVA ESPAÑA, ha visibilizado la división en el grupo parlamentario de Podemos, creciente desde las primarias en las que Héctor Piernavieja encabezó una lista alternativa a la de Ripa quien resultó vencedor con un 85 por ciento de los puestos de la ejecutiva. El distanciamiento entre críticos y sector oficial es evidente en la Junta. "A los críticos les hacen un vacío total", aseguraron diversas fuentes parlamentarias a este periódico. El deterioro de la relación se ha notado en órganos como el Consejo Ciudadano Autonómico.