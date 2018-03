Javier Fernández: "Si hay que hacer una cesta de impuestos para la Seguridad Social me parece bien"

El presidente del Principado, Javier Fernández, se ha declarado partidario de "hacer una cesta de impuestos para poder dar cobertura a las necesidades de la Seguridad Social" durante el Pleno celebrado hoy en la Junta General. El Presidente ofreció esa respuesta después de que el portavoz de Podemos, Emilio León, dejase entrever que la continuidad de Mariano Rajoy no ha contribuido a dar mayores garantías, entre otras cuestiones, al sistema de pensiones.

Javier Fernández señaló que la solución al problema de las pensiones pasa por que se vinculen al IPC y por la mejora de las cotizaciones pero también manifestó su convicción de que es necesario buscar "una solución a 5,8, 10 años (...) fundamentalmente generando empleo". El Presidente añadió que "si además hay que hacer una cesta de impuestos para poder dar cobertura a las necesidades de la Seguridad Social también me parece bien" para acabar matizando que el marco adecuado para afrontar los posibles cambios es "el Pacto de Toledo".

Los impuestos, las consecuencias de la prórroga presupuestaria, la movilización del 8-M, las necesidades de la justicia asturiana y la FP formaron el menú de las preguntas al Presidente, que han transcurrido sin grandes novedades ni aportaciones en la Cámara autonómica.

Emilio León no desaprovechó la ocasión para lanzar un dardo a Javier Fernández por la abstención del PSOE que allanó la investidura del líder del PP: "¿A qué ha contribuido la continuidad de Rajoy?, preguntó León. El portavoz de la formación morada también hizo bandera de la huelga y movilización feminista del 8-M, una protesta, recalcó, "incómoda para el PP y que tampoco le viene muy bien a Ciudadanos, que piensa en el despido único".

El cara a cara entre Javier Fernández y Mercedes Fernández (PP) estuvo centrado en un clásico, los impuestos, pero la dirigente popular inició su ofensiva reprochando que "Asturias se quedó sin presupuestos regionales por imposición de la FSA". Luego, echó en cara a los socialistas que acuerden una exención de un millón de euros en el impuesto de sucesiones en Andalucía mientras en Asturias se niegan a avanzar en la senda de las rebajas fiscales. "No se trata de una cuestión ideológica", resumió la dirigente popular tras una intervención catalogada de "teatral por hiperbólica", según Javier Fernández. El presidente del Principado condensó su respuesta a la presidenta de los populares al final de su intervención: "Asturias no es un infierno fiscal, fíjese ni siquiera un purgatorio".

La comparecencia quincenal del Presidente autonómico no arrojó mayores novedades sobre el calendario del crédito extraordinario que negocia su Gobierno con los grupos de la oposición. "Queremos traerlos la próxima semana mejor que la siguiente", tras incidir en su respuesta a Gaspar Llamazares, de IU, que "rechazar un Presupuesto tiene consecuencias". Y puso como ejemplo que en las políticas de empleo "se pueden perder 13 millones de euros" en este ejercicio. La presidenta y portavoz de Foro, Cristina Coto, interpeló a Javier Fernández sobre las carencias en la administración de justicia, denunciadas por la judicatura, la fiscalía y los trabajadores. "El abandono acumula 9 años, de los cuales usted ha gobernado en seis", señaló Coto, quien sostuvo que "la prórroga de este año no puede ser la excusa". Javier Fernández reconoció "la existencia de carencias" pero afirmó que la intención de su Ejecutivo "es resolver esa situación" tras sostener que el deterioro en las dependencias judiciales forma parte de la herencia de los edificios traspasados con la competencia en esa materia. El portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, lamentó que una autonomía provincial como Murcia triplique en el número de alumnos de la FP dual a Asturias, 1.500 frente a 550. En su respuesta, Javier Fernández afirmó que en los últimos cinco alos la respuesta de las empresas de sectores como la construcción, la automoción y el meta para participar en ese tipo de formación "no llegó al cincuenta por ciento de los consultados".