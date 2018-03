Desbordante respuesta ciudadana para localizar a Concepción Barbeira

La respuesta ciudadana al llamamiento de búsqueda de la familia de Concepción Barbeira Mariño desbordó ayer todas las previsiones. Unas 150 personas participaron en el rastreo de la mujer acompañados de personal de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) o de voluntarios de las distintas agrupaciones de Protección Civil. "Nos ha sorprendido la cantidad de ciudadanos que han acudido al llamamiento", señaló Eduardo Rubio, jefe de zona de Bomberos.

La jornada de búsqueda de Concepción Barbeira que comenzó a las 9.30 de la mañana de ayer, concluyó a las 19.00 horas sin ninguna novedad. Está previsto que hoy se reanude a la misma hora. El aparcamiento de la playa de Santa María del Mar, donde tiene la base el operativo de búsqueda y en el mismo lugar en el que se encontró el coche de la mujer, de 46 años, el pasado día 2 sobre las 13.00 horas, fue el lugar elegido para organizar los 14 grupos de búsqueda compuesto por entre 10 y 12 personas. El rastreo se realizó en siete zonas en línea de costa de unos 35 kilómetros, entre la playa de Los Quebrantos (Soto del Barco) y el Cabo Peñas (Gozón).

Asimismo, se rastrearon cuatro zonas del interior del concejo de Castrillón en las inmediaciones de la vivienda de la mujer desaparecida. La búsqueda se realizó en los núcleos de San Adriano (localidad de residencia de Concepción), Arancés, La Tejera e Infiesta.

La batida se repite hoy y está previsto que también mañana domingo, si no hay novedades. La familia de Conchi Barbeira, es la promotora de la batida. "Para poner en marcha esta iniciativa nos pusimos en contacto con SOS Desaparecidos. El objetivo es encontrar algo que nos de pista de lo que le pasó a mi tía", señaló Silvia Rodríguez, sobrina de la desaparecida. Ana Barbeira, hermana de Conchi reside en Galicia y desde la desaparición de la mujer no se ha movido de Santa María del Mar. "la familia damos las gracias por los apoyos de tantos voluntarios que están hoy aquí, esto nos da ánimo", dijo. "Esperamos encontrar algo, un rastro, una prenda", señaló esperanza al principio de la jornada, pero sus deseos no se cumplieron. El marido y la hija de Conchi siguieron ayer discretamente el operativo.