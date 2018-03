El PP vota con PSOE, Podemos, IU y Cs para pedir que se quite el peaje del Huerna

Todos los partidos del parlamento asturiano, salvo Foro, sumaron ayer sus votos para pedir al Gobierno central que elimine el peaje de la autopista del Huerna. La Junta General discutió dos iniciativas similares en el fondo pero dio luz verde a la defendida por el PSOE, a la que se sumó incluso el PP, mientras que rechazó la de Podemos al no contar con el respaldo socialista. El acuerdo adoptado por el parlamento regional tiene un carácter testimonial ya que la decisión de revisar o suprimir el pago en la principal vía de comunicación con la Meseta es competencia del Gobierno central.

La sorpresa del debate corrió por cuenta del PP, cuyo portavoz Luis Venta justificó el voto favorable para que "el Gobierno regional inicie la negociación con el Gobierno central porque los asturianos nos merecemos que se elimine el peaje en el Huerna". El apoyo del Grupo Popular no estuvo exento de la crítica "al gran engaño socialista" que, según Venta, supuso la promesa electoral de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la supresión del peaje en 2004. "Tuvieron 8 años de bonanza pero volvieron a dejar arruinado el país y no eliminaron el peaje", mantuvo Venta, quien justificó la prórroga del peaje hasta 2050 con el doble argumento de que "se evitó el encarecimiento de los peajes hasta 2021 y pagar en el tramo León-Benavente". Formulada la crítica, el portavoz adjunto de los populares aseguró que "es el momento" de suprimir el peaje y hasta dijo agradecer la iniciativa de los socialistas. "Demuestra que los engaños del pasado, sus promesas incumplidas se confían a los que siempre hemos dado prueba de sacar a España de la ruina. Gracias por confiar en nosotros".

El portavoz socialista Marcelino Marcos Líndez asumió casi de entrada el pecado original de la promesa incumplida por Zapatero pero, subrayó, "pedir perdón no es humillarse; reconocemos que fallamos". Y recurrió al mismo latiguillo, "no queremos ser más pero tampoco menos", con el que los partidos de la derecha reivindican el ancho europeo para la Variante de Pajares. "Si el Gobierno estudia el rescate de nueve autopistas de peaje en quiebra que, según las empresas, costarán 5.000 millones de euros, no esperen que nos quedemos de brazos cruzados", afirmó el diputado del PSOE. El portavoz de Podemos, Daniel Ripa, calificó de "estafa" el peaje del Huerna, "con la concesión, el período de pago más largo de toda España" que atribuyó al PP "de Aznar, Cascos y Rato". Unas alusiones calificadas de "faltonas" por los portavoces de los partidos de centro derecha. El popular Luis Venta responsabilizó a la formación morada de "hablar de estafa gratuitamente" y no dudó en entrar "al cuerpo a cuerpo", tirando de casos en los que se han visto envueltos Pablo Echenique, Ramón Espinar y la secretaria general de Podemos en Navarra. La forista Cristina Coto sostuvo que la propuesta de Podemos "destila odio y bajas pasiones". También se desmarcó del apoyo a la iniciativa de los socialistas, la finalmente aprobada, con el argumento de que "para ser creíbles deben ustedes pedir la eliminación del Huerna y también la del Guadarrama" aunque dijo alegrarse de que "pese a tardar doce años reconozcan por fin el incumplimiento de la promesa de Zapatero".

"Brindis al sol"

Ovidio Zapico (IU) señaló entre los responsables de la ampliación del peaje del Huerna a "Mercedes Fernández, que era la Delegada de aquel Gobierno en Asturias y a Francisco Álvarez-Cascos" y a José Luis Rodríguez Zapatero "por no quitarlo". El portavoz de Ciudadanos, Nicanor García ironizó sobre "la capacidad de los grupos para travestir su posicionamiento sobre el Huerna, afirmó que el peaje "supone un lastre para nuestra economía y remachó con un aviso, destinado más bien a ingenuos que a navegantes: "esto es un brindis al sol, sin ningún viso de que vaya a cumplirse".