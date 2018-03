El Principado, en alerta por vientos de hasta 140 kilómetros por hora a partir de la tarde

Ante las previsiones meteorológicas emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en las que se anuncia la probabilidad de que durante la tarde de hoy, sábado día 10 de marzo, y la madrugada de mañana día 11, se produzcan vientos de hasta 140 Km en cumbres y valles a sotavento de la Cordillera Cantábrica, el Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana del Gobierno del Principado de Asturias, Guillermo Martínez, ha activado a la 12:55 horas de hoy día 10 de marzo de 2018 el Plan Territorial del Principado de Asturias en fase de alerta 1. Esta es una fase de vigilancia, previa a la emergencia, donde se realiza un seguimiento de las previsiones y su evolución.

Ante esta situación desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias se reitera a la población que extremen las precauciones. No se acerquen a los acantilados, paseos marítimos y zonas peligrosas donde las fuertes rachas de viento pueden provocar caídas y en la costa pueden resultar arrastrados por un golpe de mar. Eviten los desplazamientos por carretera y si es necesario hacerlos presten especial atención ante la posible presencia de obstáculos en la vía; en su vivienda revise los anclajes de los elementos fijados en el exterior del edificio y si tiene que salir preste especial atención ante el peligro de desprendimientos de cornisas u otros materiales que puedan caer de altura.



Las recomendaciones del Servicio de Emergencias

En las viviendas se aconseja revisar los anclajes de los elementos fijados en el exterior del edificio, como antenas, carteles, macetas, cornisas, persianas, toldos, etc. Además, se insta a asegurar puertas y ventanas, especialmente las exteriores v si es imprescindible salir de casa o refugio durante el vendaval, se recomienda prestar especial atención ante el peligro de desprendimiento de cornisas u otros materiales que puedan caer desde altura.

Igualmente, desde Emergencias del Principado recomiendan permanecer lejos de las ventanas con cristales, que puedan estallar por la presión del viento exterior y si se está en el exterior, no protegerse del viento en zonas próximas a muros, tapias o árboles.También se pide no circular debajo de anuncios publicitarios o andamios, no hacer fuego y en caso de se ser sorprendido por el vendaval mientras se conduce, extremar las precauciones asegurando las manos sobre el volante y reduciendo la velocidad. En cualquier caso, ante la predicción de vendavales hay que procurar evitar los desplazamientos por carretera y si es necesario hacerlos, extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en la vía.

Para informarse de las condiciones meteorológicas de la zona a la que uno se dirige y del estado de las carreteras están disponibles: el teléfono estado carreteras de la Dirección General de Tráfico 011, la web del SEPA www.112asturias.es para el Principado de Asturias, la web www.dgt.es para todo el Estado y la web de la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es.