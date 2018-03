El PSOE de Asturias y el de Castilla y León, "unidos" en defensa del carbón nacional

El PSOE de Asturias y el de Castilla y León están "unidos" en la defensa del carbón nacional. Es el mensaje de los secretarios generales de ambas organizaciones, Adrián Barbón y Luis Tudanca, tras su reunión de ayer en Oviedo, en la que hicieron un repaso a cuestiones claves para ambas comunidades autónomas.

"El Gobierno del PP tiene que dejar de marear la perdiz y aclarar el hueco para el carbón nacional en el mix energético", declaró Barbón, quien incidió en la "coincidencia plena" con la Federación Socialista de Castilla y León "en contra del cierre indiscriminado de las térmicas" . Tudanca denunció, por su parte, "la absoluta inutilidad del Gobierno que no ha cumplido su palabra". Los dos secretarios generales evitaron pronunciarse sobre el anuncio del Ministerio de Energía acerca de que llevará una ley para regular las condiciones de cierre de las térmicas, en la que necesitaría el apoyo del PSOE para su aprobación en el Congreso. "No conocemos el proyecto y no sería prudente pronunciarse", zanjó el líder de los socialistas asturianos. Barbón y Tudanca se quejaron de "las infraestructuras paralizadas" por el Ministerio de Fomento en ambas autonomías, con especial hincapié en la Alta Velocidad entre ambas regiones, "fundamental para el desarrollo de ambas comunidades".

Los secretarios generales de Asturias y Castilla y León aseguraron que ven sus posiciones sobre financiación autonómica "reflejadas" en el acuerdo de los presidentes socialistas del Principado, Javier Fernández, y de Aragón, Javier Lambán, con el castellano leonés Juan Vicente Herrera. y el gallego, Alberto Núñez Feijóo. Barbón evitó entrar en polémica sobre la ausencia de Javier Fernández en las Escuela de Gobierno del PSOE: "Lo importante es que la dirección ha invitado a todos, sin exclusiones", subrayó el secretario general de la FSA.