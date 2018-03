Muere Ricardo Pire, empresario de éxito y referente de la derecha asturiana

Ricardo Álvarez Díaz, para la posteridad Ricardo Pire, falleció ayer en Pravia dejando a su estela una vida de empresario de éxito y otra de protagonista de primera fila en una etapa crucial de la política asturiana. Cofundador de Alianza Popular, concejal durante más de tres decenios en su Pravia natal y figura de influencia en los abundantes vaivenes del centro-derecha en Asturias, Pire murió a los 84 años en la residencia Nuestra Señora del Valle de la villa praviana, donde vivía desde hace años. El funeral de la última despedida al ilustre praviano se oficiará esta tarde a partir de las seis y cuarto en la Colegiata de Pravia.

Había nacido el 3 de diciembre de 1933 en Villarigán (Pravia). El apellido, el Pire que su madre llevaba de segundo y que él acabó agregando a su nombre, marcó los orígenes de un comerciante que empezó a vender en la tienda familiar y con el tiempo fundó la central de compras Ifa, la cadena de supermercados Aldi y a finales de los ochenta, junto a Francisco Javier Fernández Casielles, la empresa de envases y embalajes Terpla, hoy Linpac Packaging, emblema de la industria praviana. Ricardo Pire no hizo caso de la advertencia del tío Ricardo, propietario de la empresa de ultramarinos y coloniales donde tuvo su primer oficio, cuando le dijo que "jamás fuera comerciante y político", pero finalmente llegó a tener su autorización, confesaba, para meterse en política. Se metió de lleno en los orígenes de Alianza Popular y de lo que hoy es el PP, mantuvo una muy estrecha amistad con el fundador del partido, Manuel Fraga, y sólo se apartó de la formación conservadora cuando a finales de los noventa tomó partido por el expresidente del Principado Sergio Marqués y fue con él uno de los promotores de la escisión que culminó en el nacimiento de la Unión Renovadora Asturiana (URAS).

Se reconciliaría después, andando el nuevo siglo, con el partido -de cuya militancia decía no haberse dado nunca de baja- e incluso también con Francisco Álvarez-Cascos, con quien compartió los primeros pasos de la implantación de AP en Asturias, a quien patrocinó en su ascenso en el partido y del que también se alejó cuando en la primera gran crisis de la formación en el Principado Pire prefirió a Marqués y a URAS, una decisión que con el tiempo reconocía como "una torpeza, un desastre del que no quiero ni acordarme".

Ayer, en el día del reconocimiento a una trayectoria política muy marcada por las múltiples idas y venidas que ha conocido el centro-derecha en los últimos veinte años, el expresidente del PP asturiano y primer secretario general de AP en la región Isidro Fernández Rozada prefería rescatar de su memoria los años intensos de los largos y frecuentes recorridos en su compañía para asentar el partido en el territorio. "Fue el hombre que puso a mi disposición todos los medios para pisar Asturias de cabo a rabo durante muchos años", afirma. Y aunque la fractura de URAS también le distanció a él de Pire, el histórico dirigente popular fue a despedirse ayer en el tanatorio "de los veintitantos años a su lado, olvidando por qué se rompió aquella amistad" y quedándose a cambio con el recuerdo de una última conversación reciente en uno de los territorios habituales de Ricardo Pire, el restaurante El Rancho, en el alto del Praviano.

Destaca Rozada "la humildad de la trayectoria" de "un hombre tan desprendido y tan buena persona que si fue alguna vez malo lo fue sólo para él mismo", al que "no le gustaba aparentar en cargos públicos" ni quiso ser candidato a alcalde en sus 32 años de concejal en Pravia, de 1967 a 1999. En el autorretrato político de Pire constaba la conciencia de haber sido "un comando libre al servicio de Fraga", con el que mantuvo una relación muy cercana desde que conoció al fundador de AP en 1965 en Madrid. Siempre presumía, recuerda Rozada, de que "sus grandes ídolos eran Manuel Fraga en lo político y en lo profesional el oftalmólogo Luis Fernández-Vega Diego", otro de los grandes protagonistas de aquellos primeros pasos de AP, que fueron también los de las meriendas y cenas en la finca de los Fernández-Vega en Ceceda (Nava) o los de las partidas de dominó en Casa Julián, en Niserias (Peñamellera Alta) siempre que Fraga o sus sucesores al frente del partido hasta José María Aznar visitaban Asturias.

La presidenta del PP regional, Mercedes Fernández, despidió ayer a Pire, "gran empresario y mejor persona", recordando que se conocieron en AP y asegurando que "su compromiso con el partido que fundó Manuel Fraga han sido una parte muy importante de su vida". "Toda Pravia, con su familia y amigos", apostilla Fernández, "está de luto por una persona grande en sentimientos, generosidad y entrega".

A Francisco Javier Fernández Casielles, exalcalde de Pravia y compañero y socio en los negocios, se le fue ayer "uno de los pocos amigos de verdad que he tenido. Era amigo de mis padres y fue amigo mío. Fuimos compañeros de trabajo en el ayuntamiento, fui médico de su familia y tengo con él historias de todo tipo". En su vertiente empresarial, fue un visionario, "un precursor del supermercado" que "tuvo siempre muy buenas ideas". Ifa fue "la primera cadena que apostó por el modelo de supermercado que ahora es corriente", destaca Fernández Casielles acordándose también de la conversación informal de 1987 que acabó dando a luz lo que luego sería Terpla. Pire llegó tarde a una cita con él y se excusó aduciendo que había tenido que esperar a un camión con bandejas y envases para uno de sus supermercados. "¿Y por qué no haces tú mismo los envases?", le preguntó Casielles. "Dime cómo puedo hacerlo y te compro la idea", replicó. Así llegó Pire, también, a ser durante varias décadas "el mayor empleador del concejo de Pravia".

Pasó sus últimos años, desde que en 2008 le fue diagnosticada una polimialgia, en la residencia Nuestra Señora del Valle, gestionada por la ONG del Padre Ángel, Mensajeros de la Paz, donde también su madre pasó sus últimos años y de la que Pire había sido permanente benefactor por expreso deseo de ella. "El comportamiento de las hermanas con mi madre fue ejemplar", decía. "El afecto y el cariño que recibo aquí no lo tendría en ningún hotel". Su hermano y su hermana, "y muchos amigos", contaba, "me ofrecieron su apoyo y sus casas, pero no me agrada ser un peso para nadie cuando todavía me puedo valer por mí mismo".