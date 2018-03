Burlarse de Ortega Lara y Miguel Ángel Blanco es "humor mordaz", dice un juez

Burlarse de las víctimas de ETA Ortega Lara o Miguel Ángel Blanco, lanzar vivas a la banda terrorista o quemar una bufanda con los colores de la bandera nacional no incitan a la violencia o al odio, ni humillan a las víctimas, según el magistrado Julio de Diego López, de la sección segunda de la Sala Pena de la Audiencia Nacional. Más bien "traslucen un humor mordaz o un ánimo crítico ajeno a cualquier incitación violenta". Por este motivo ha sido absuelta la tuitera langreana de 21 años Mari Flor M. G. -aunque ahora se hace llamar Luis, al estar cambiándose de sexo-, que se sentó en el banquillo de la Audiencia Nacional el mes pasado acusada de un delito de enaltecimiento del terrorismo por el que la Fiscalía pedía dos años de prisión. Alternativamente, el ministerio público solicitaba un año y cuatro meses por incitación al odio, pero el magistrado ponente también rechaza que se haya dado esa circunstancia porque los comentarios no revisten "la gravedad necesaria" y además la acusada aseguró que "no era su intención ofender a nadie". En el juicio admitió que no estaba en sus cabales y que había reaccionado así presionada por ataques de la ultraderecha. El fallo choca con el dictado recientemente por el Supremo que condena a tres años y medio de cárcel al rapero Valtonyc por su frecuentes alusiones a ETA y GRAPO.

A la langreana le abrieron proceso en febrero de 2017, tras una denuncia de la Fiscalía en relación a unos mensajes en Twitter colgados a lo largo de 2016. En ellos había de todo. La cadena de tuits enjuiciados se iniciaba 26 de agosto de ese año con toda una declaración de principios: "Rey muerto, abono para el huerto". Al día siguiente se despachaba con un "Gora ETA" o "Cuando vaya a votar preguntaré por la papeleta de los GRAPO". Días después abundaba: "Soy del GRAPO, puta España". Y luego la emprendía con las víctimas: "Mi coño es más pequeño que el maletero de Miguel Ángel Blanco. Eso sí, igual tengo más agujeros que él, mucho piercing, digo". Luego publicó una foto de Blanco a la que añadió: "Con la muerte en los talones". Ese mismo día, la tomó con otra víctima: "Mi coño es más pequeño que el zulo de Cayo Lara", y corrigió: "... que es Ortega". Luego publicó una foto de la liberación del funcionario de prisiones con un subtítulo. "Los Goonies". En otra ocasión, publicó: "Voy a ir y me voy a inmolar en la puerta, soy la proetarra de aquel artículo de vuestra mierda de periódico", y "por cada cabeza que se corte, una victoria y una comida de regalo". La guinda era la siguiente reflexión: "La ETA no hizo cosas bien, tenía que haber actuado de otros modos y haber atacado a otras personas y no a la gente de la calle. ETA en sus comienzos era necesaria, hizo cosas que estaban muy bien". Como colofón, colgó un vídeo el 18 de septiembre de 2016, en el que acaba quemando una bufanda con los colores de la bandera nacional.

Para el magistrado ponente descarta que con estos comentarios "se haya generado ni sean potencialmente actos que incrementen el peligro de comisión de actos terroristas, ni tampoco denotan menosprecio o humillación de las víctimas, con abstracción hecha del calificativo o juicio ético que tal conducta merezca".